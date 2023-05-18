В Новой Третьяковке на Крымском валу открылась масштабная выставка графики

На ней представили более 250 работ

Москва, 18 мая. /ТАСС/. Выставка "Век графики" открылась в четверг в Новой Третьяковке на Крымском валу. Экспозиция включает более 250 работ, в том числе картины Казимира Малевича и Александра Родченко.

"Последний раз выставку графики XX века мы делали 20 лет назад, так что это действительно отчет за два десятилетия. За это время собрание отдела графики XX века пополнилось более чем 3 тыс. произведений", - сказала на пресс-открытии ученый секретарь Третьяковской галереи Татьяна Юдкевич.

Выставка знакомит посетителей с произведениями графики ХХ-ХХI веков, вошедшими в коллекцию Третьяковской галереи за последние 20 лет. Ключевая задача проекта - отражение основных тенденций развития рисунка, акварели и гравюры за период с конца 1910-х до начала 2020-х годов.

Экспозиция разделена в хронологическом порядке по двадцатилетиям. Такое решение помогает наглядно продемонстрировать, какие значимые явления в графике происходили на каждом отрезке времени, кто был его главным представителем. Один из блоков посвящен произведениям лидеров русского авангарда: Казимира Малевича, Александра Родченко, Варвары Степановой, великих "формалистов" Владимира Фаворского, Константина Истомина, Николая Купреянова, а также их учеников и последователей - Анастасии Ахтырко, Ильи Кулешова, Павла Басманова. Другой важный раздел - искусство графики 1930-х годов: здесь можно увидеть работы Николая Лапшина, Владимира Гринберга, Татьяны Мавриной. Эпоха 1960-х и 1970-х представлена работами Виктора Попкова, Николая Андронова, Виктора Вакидина, а также представителей "другого искусства" - Владимира Немухина, Михаила Шварцмана, Юло Соостера.

Выставка открыта для посетителей с 18 мая по 1 октября 2023 года. К запуску проекта подготовили специальный каталог, который включает около 300 произведений 73 художников.