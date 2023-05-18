ГИТИС откроет фотовыставку к 125-летию со дня рождения Марии Кнебель

Она продлится до 8 июня

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная 125-летию со дня рождения ученицы Константина Станиславского, театрального педагога, актрисы, режиссера, народной артистки РСФСР, профессора Марии Кнебель, будет открыта в четверг в фойе Учебного театра ГИТИС, сообщила пресс-служба театрального вуза.

"Экспозиция будет доступна к просмотру до 8 июня. Учебный театр ГИТИС, Большой Гнездниковский пер., д. 10", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что метод Кнебель, ее книги "О действенном анализе пьесы и роли", "Школа режиссуры Немировича-Данченко", "Поэзия педагогики" и сегодня являются неотъемлемой частью театрального образования. А среди учеников педагога - Анатолий Эфрос, Анатолий Васильев, Леонид Хейфец, Наталья Зверева, Борис Морозов, Сергей Арцибашев и другие режиссеры.

Мария Кнебель родилась в Москве 19 мая 1898 года. Училась в студии Михаила Чехова, затем поступила в школу при 2-й студии МХТ. В 1924 году была принята в труппу Художественного театра, где прослужила четверть века. Работала с Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко, училась у Ольги Книппер и Марии Лилиной, Василия Качалова и Михаила Тарханова.

Режиссерскую деятельность начала в 1935 году в студии им. Ермоловой и продолжила в 1940-х годах во МХАТе, где вместе с Андреем Поповым во время войны поставила спектакль "Трудные годы" с Николаем Хмелевым в роли Ивана Грозного. С 1950 года она была режиссером, а с 1955 года - главным режиссером в Центральном детском театре. Кнебель была особенно близка драматургия Антона Чехова. В 1954 году в Театре им. Пушкина она поставила спектакль "Иванов" с Борисом Смирновым, в 1965 году - в Театре Советской армии "Вишневый сад" с Любовью Добржанской.

Благодаря усилиям Кнебель в СССР начали публиковаться труды Михаила Чехова. С 1932 года она вела педагогическую деятельность, с 1940 года преподавала в Театральном училище им. Щепкина, с 1948 года - на режиссерском факультете ГИТИСа.