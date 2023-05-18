В российский прокат выходит новый приключенческий детектив Карена Шахназарова

События фильма "Хитровка. Знак четырех" происходят в Москве в 1902 году, а главными героями являются Константин Станиславский и Владимир Гиляровский

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Фильм режиссера Карена Шахназарова "Хитровка. Знак четырех" по мотивам произведений Владимира Гиляровского и Артура Конан Дойля выйдет в четверг в широкий прокат в России. О том, на какую аудиторию рассчитана картина, Шахназаров рассказал ТАСС.

"Мне кажется, у этой картины достаточно большая может быть аудитория, разная, - отметил режиссер. - Она и для подростков, она приключенческая. Но, в принципе, конечно, это же не исторический фильм, не биографический, не история Станиславского и Гиляровского. Это приключенческий детектив. Если параллельно что-то еще можно узнать полезное, это очень хорошо".

События фильма происходят в Москве в 1902 году. Режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского дна. Он обращается за помощью к Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства местного жителя - индийца-сикха с темным прошлым.

Роль Гиляровского сыграл Михаил Пореченков, а в образе Станиславского зрители увидят Константина Крюкова.

Роли в фильме также исполнили Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Алексей Вертков и Александр Олешко.

Производством проекта занимались киноконцерн "Мосфильм", киностудия "Курьер" при поддержке телеканала "Россия".