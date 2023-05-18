В Казани открылась выставка, посвященная рассказу Толстого "После бала"

Экспозиция будет доступна до 9 июля 2023 года

ТАСС, 18 мая. Выставка "После бала" Льва Толстого: 120 лет с написания рассказа" открылась в четверг в филиале Национального музея Республики Татарстан. На выставке представлены черновые рукописи произведения и архивные фотографии, сообщила пресс-служба музея.

"Выставка "После бала" Льва Толстого: 120 лет с написания рассказа" откроется в филиале Национального музея Республики Татарстан, музее Е. А. Боратынского в городе Казани, в четверг, 18 мая. Примечательно, что именно в Казани произошли события, которые вдохновили Толстого на написание этого произведения", - говорится в сообщении.

Сюжет рассказа основан на событиях, произошедших в Казани с братом Льва Толстого - Сергеем Николаевичем Толстым, который был влюблен в Варвару Андреевну Корейш, дочь военного начальника Андрея Петровича Корейша. На выставке в филиале Национального музея Республики Татарстана посетители увидят фотографии участников событий: Сергея Николаевича, его возлюбленной и братьев Толстых. Кроме того, экспозиция включает черновые рукописи произведения, а также книжные издания разных лет с публикацией рассказа "После бала" из фондов Государственного музея Л. Н. Толстого. Проект дополнен предметами 1840-х годов из коллекции частного просветительского проекта "Музей на ладони".

Выставка "После бала" Льва Толстого: 120 лет с написания рассказа" открыта для посетителей с 18 мая по 9 июля 2023 года.