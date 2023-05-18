В театре "Сфера" покажут премьеру спектакля "Ревизор"

Режиссером постановки выступил Сергей Виноградов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Московский драматический театр "Сфера" (структурное подразделение Московского театра "Эрмитаж") представит в четверг премьеру спектакля "Ревизор" по пьесе Николая Гоголя, сообщила пресс-служба театра.

"Я считаю, что русский театр начался именно с пьесы Гоголя "Ревизор", потому что до него такого уровня драматургии, на мой взгляд, не было. В этой пьесе написано обо всем, и она идеальной конструкции. <...> Никто больше так хорошо не написал про проблему чиновничества в России. И тут надо понимать, с чего начинается история и чем она заканчивается. Да, это очень неприятная история, но Гоголь потрясающе ее рассказал" - привели в пресс-службе слова режиссера постановки Сергея Виноградова.

Роль чиновника из Петербурга Ивана Хлестакова исполнят в разных составах Павел Степанов и Даниил Толстых, роль Городничего - Антон Алипов. Также в спектакле заняты Александра Чичкова, Ирина Сидорова, Елена Маркелова, Дарья Затеева, Дмитрий Бероев, Екатерина Тонгур и другие артисты.

Пьеса "Ревизор" написана в 1836 году. Согласно сюжету, в провинциальном городе узнают о скором приезде столичного ревизора с проверкой, из-за чего возникает переполох, ведь почти за каждым чиновником имеются грехи. За ревизора принимают молодого человека, похожего на чиновника из Петербурга. Режиссер уверен, что пьеса до сих пор не потеряла актуальности.

Вместе с Виноградовым над "Ревизором" работали художник-постановщик Ольга Хлебникова, хореограф Антон Лещинский. Премьерные показы пройдут 18 и 19 мая на основной сцене.