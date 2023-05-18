В Петербурге откроют масштабную выставку "Царь Федор" в честь 150-летия Шаляпина

Она продлится до 22 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Выставка "Царь Федор" будет представлена в четверг в Шереметевском дворце - филиале Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства. Масштабная экспозиция посвящена 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина.

"Формируя образ выставки, ее авторы взяли за основу книгу воспоминаний Шаляпина "Маска и душа," чтобы проникнуть в творческую лабораторию певца, показать внутренний процесс работы над ролью, рождение сценического образа", - рассказали в пресс-службе музея.

В центре Оружейного зала воссоздана гримуборная Шаляпина в Мариинском театре - место перевоплощения артиста в своих героев, его творческая лаборатория. Помимо сохранившихся мемориальных предметов здесь будут представлены его автозарисовки, эскизы гримов и шаржи.

Выставка располагается в двух залах Парадной анфилады Шереметевского дворца. Первый зал - детство и юность - посвящен детским впечатлениям Шаляпина, которые оказались решающими в выборе профессионального пути. Второй зал посвящен сценическим образам певца - Мефистофеля, Бориса Годунова, Ивана Грозного, Фарлафа, Олоферна и другим. Посетители познакомятся с живописными и графическими портретами артиста - работы Бориса Кустодиева, Александра Головина, Александра Бенуа, Александра Яковлева, Юрия Анненкова, Бориса Григорьева, Валентина Серова, Георгия Верейского. Здесь будут представлены скульптуры Марка Антокольского, картина Вячеслава Шварца, рисунки Михаила Врубеля, которыми вдохновлялся Шаляпин при работе над ролями.

Невоплощенная мечта

Отмечается, что певец хотел построить для артистов на скале Пушкина в Крыму "Замок искусства", однако работы над замком были прекращены после Октябрьской революции 1917 года. Четыре эскиза замка, хранящиеся в Музее архитектуры имени Алексея Щусева, будут представлены в экспозиции.

Партнерами проекта выступили крупнейшие художественные музеи и музыкальные театры страны, в том числе Государственный Русский музей, Третьяковская галерея, Государственный центральный театральный музей имени Алексея Бахрушина, Большой театр.

Выставка будет работать до 22 октября. Для посетителей она откроется 19 мая.