Награду "Федор" вручили лучшим молодым актерам на фестивале "Будущее театральной России"

В номинации "Событие фестиваля. Спектакль" победила постановка "Мой прекрасный Пигмалион"

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Театральную награду "Федор" вручили на церемонии закрытия Всероссийского молодежного фестиваля "Будущее театральной России" в Ярославле, статуэтку в номинации "Событие фестиваля. Спектакль" получила постановка "Мой прекрасный Пигмалион" Театрального института им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Театра драмы им. Федора Волкова.

"В номинации "Событие фестиваля. Спектакль" награду получила постановка "Мой прекрасный Пигмалион" Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, Москва. Мастер курса и режиссер - Анна Дубровская", - рассказали в пресс-службе.

Награда "Федор" впервые вручалась на фестивале "Будущее театральной России" в Ярославле в 2022 году. Премия названа в честь Федора Волкова, создателя первого русского театра.

Статуэтку в номинации "Событие фестиваля. Главная роль" получил Илья Гененфельд за исполнение роли Платонова в спектакле "Платонов", поставленного Ариной Жарковой. Это работа студентов Высшей школы сценических искусств (Театральная школа Константина Райкина).

В номинации "За честь и достоинство" за выдающийся вклад в дело подготовки и воспитания молодых актеров "Федора" получил профессор Высшего театрального института им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России, народный артист СССР Юрий Соломин. "Приз зрительских симпатий" достался спектаклю "Вий. Ведьма. Гоголь" Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, мастер курса и режиссер - Владимир Глазков, режиссер-педагог - Александр Цыбульский. За лучший актерский дуэт награды получили Максим Шведов и Данила Арустамов за работу в спектакле "Подсобное хозяйство", это выпускники Ярославского государственного театрального института им. Фирса Шишигина.

Всероссийский молодежный фестиваль "Будущее театральной России" открылся 11 мая показом спектакля студентов мастерской Бориса Морозова Российского института театрального искусства ГИТИС "Тартюф" на сцене Театра драмы им. Ф. Волкова, старейшего театра России. В этом году фестиваль собрал рекордное число участников - в Ярославль приехали студенты более 20 вузов. До 17 мая на сцене Волковского театра зрителям представили 23 дипломных спектакля.