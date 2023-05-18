Южная Корея продолжит популяризировать свою массовую культуру в России

В 2022 году Россия оказалась на пятом месте в мире по числу поклонников южнокорейской культуры, напомнили в Министерстве культуры, спорта и туризма Республики Корея

СЕУЛ, 18 мая. /ТАСС/. Правительство Республики Корея продолжит способствовать распространению южнокорейской современной культуры в России и межкультурному диалогу между странами. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Министерстве культуры, спорта и туризма Республики Корея.

"Чтобы внести вклад в международное сообщество, мы планируем расширять роль корейского контента, способствовать культурному многообразию посредством двусторонних культурных обменов. Мы планируем продолжать мероприятия, знакомящие с корейской культурой и корейским контентом, через культурный центр Республики Корея в России продолжим создавать возможности для культурного обмена и укрепления взаимопонимания России и Республики Корея", - сказали в министерстве.

В ведомстве напомнили, что Россия заняла пятое место в мире по числу поклонников "корейской волны". Согласно исследованию организации Korea Foundation, в 2022 году в России было около 7,9 млн участников и подписчиков групп в социальных сетях, посвященных южнокорейской музыке, сериалам и фильмам. Первое место по числу интересующихся южнокорейской современной культурой занял Китай (85 млн человек), второе - Таиланд (16,8 млн), за ними следуют США (16,2 млн) и Вьетнам (13,3 млн).

"Одна из основных причин популярности корейского контента состоит в том, что он, с одной стороны, содержит общечеловеческие эмоции, которые может понять каждый житель планеты, с другой стороны, в нем находит отражение корейское видение и чувствительность, что вносит новизну в материалы и жанры", - пояснили южнокорейские власти.

По данным министерства, в России среди южнокорейских сериалов наибольшую популярность получила "Игра в кальмара", самый популярный фильм - "Поезд в Пусан". "Пингвиненок Пороро" стал самым известным в России продуктом южнокорейской анимации. Как отметили власти, у россиян интерес вызывают и вебтуны - цифровые комиксы.

Для продвижения всего южнокорейского культурный центр посольства в Москве проводит показы фильмов, организовывает выставки, посвященные кино и вебтунам, устраивает концерты. Граждане России могут посещать курсы по корейскому языку и занятия по тхэквондо. В 2022 году центр сотрудничал с блогерами для популяризации корейской кухни, рассказали в министерстве.