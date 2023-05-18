В Омском музее представят предметы из коллекций дворцов Санкт-Петербурга

Экспозиция откроется 20 мая

ОМСК, 18 мая. /ТАСС/. Севрский фарфор, деревянный ларец XV века и другие предметы из собраний Зимнего, Мраморного и других дворцов Санкт-Петербурга представят в Омском областном музее изобразительных искусств им. Врубеля. Всего на выставке, которая откроется для посетителей 20 мая, представят около 300 экспонатов начала XV-XX веков, некоторые из которых экспонируются впервые, сообщили в пресс-службе музея.

"Экспонаты, которые легли в основу выставки "Стиль в зеркале эпохи", поступили в Омск усилиями первого директора музея Федора Мелехина. До революции 1917 года эти предметы декоративно-прикладного искусства находились в коллекциях династии Романовых, меценатов и собирателей предметов искусств Юсуповых, Шуваловых, Морозовых, Рябушинских, Шереметевых, Лейхтенбергских, Нарышкиных, Долгоруковых, Саксен-Альтенбургских, украшали интерьеры Зимнего, Мраморного, Ново-Михайловского, Ропшинского, Юсуповского дворцов, входили в собрания Румянцевского музея (Москва) и Музея императорской академии художеств (Санкт-Петербург)", - рассказали в пресс-службе.

По словам куратора выставки, хранителя фонда декоративно-прикладного искусства музея Игоря Глазова, открывают экспозицию произведения, созданные в эпоху Ренессанса и барокко. "Самый ранний экспонат на нашей выставке - это деревянный ларец, облицованный костью, первой половины XV века, созданный в Италии", - рассказал Глазов журналистам.

Впервые демонстрируется вырезанный из дерева барельеф "Воздвижение Креста Господня", который повторяет барочную композицию выдающегося живописного триптиха 1610 года нидерландского живописца Питера Пауля Рубенса, созданного для Собора Богоматери в Антверпене. Стиль рококо представлен севрским фарфором и живописной работой "Бытовая сцена" французского художника Жана Луи Демарна.

Отражена на выставке и возникшая в XIX веке мода на экзотические предметы Востока. Делегация донских калмыков преподнесла последней русской императрице Александре Федоровне тронное кресло из черного дерева с серебряными накладками и бархатной обивкой.

Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля был открыт в 1924 году как картинная галерея при Западно-Сибирском краевом музее. Сейчас он обладает одним из крупнейших в Сибири художественным собранием. Здесь хранится около 30 тыс. подлинных произведений, значительная часть которых была передана в 1920-е годы из национализированных коллекций Москвы и Петрограда.