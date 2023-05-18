На Урале в "Ночь музеев" будут организованы автобусные музейные туры

Всего в регионе в рамках акции запланировано порядка 1,5 тыс. мероприятий и программ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Автобусные музейные туры будут организованы в "Ночь музеев" в три населенных пункта Свердловской области - города Ирбит и Нижний Тагил, а также старинное село Нижняя Синячиха. Об этом сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС руководитель Центра инновационных музейных технологий Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера Светлана Швецова.

"В "Ночь музеев" отправятся автобусные туры, <…> их три. В город Ирбит с посещением Ирбитского музея изобразительных искусств и Ирбитского государственного музея мотоциклов. <…> Второй маршрут - в Нижний Тагил, с посещением Музея [истории] подносного промысла "Дом Худояровых" нижнетагильского заповедника "Горнозаводской Урал". И третий маршрут - в Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И. Д. Самойлова", - сказала она, уточнив, что такие туры ориентированы в этом году на школьников и педагогов- победителей различных конкурсов и активистов музеев.

Екатеринбуржцам также представят самый маленький музей с миниатюрными картинами от 1,5 х 1,5 см до 4 х 4 см, рассказал начальник управления культуры администрации города Илья Марков. Музей на время действия акции разместят рядом с Водонапорной башней в центре города. "Сам музей представляет из себя аж целых 0,5 кв. м, в этом музее шедевры из собрания екатеринбургских музеев, плюс отнесение к истории города, написанные живьем - это не принт", - отметил Марков.

Кроме того, к 300-летию Екатеринбурга уральцы разработали интерактивную настольную игру-бродилку по музеям, расположенным в Екатеринбурге. "Будет презентована на городских площадках и будет предоставляться самым активным участникам акции", - пояснила Швецова.

Всего в регионе в рамках акции запланировано порядка 1,5 тыс. мероприятий и программ, поделилась первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова. В том числе более 30 площадок подготовили инклюзивные форматы.

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные праздничные мероприятия пройдут в августе. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.