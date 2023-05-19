Гадания, мемы и среднеазиатский рэп: путеводитель по "Ночи музеев 2023"

20 мая по всей России пройдет акция "Ночь музеев": галереи традиционно продлевают часы посещения и работают до позднего вечера, а некоторые даже ночью. Москвичей ждут тематические квесты, кинопоказы, лекции, дискуссии с экспертами и медиаторские туры. Где можно будет посмотреть на звезды в телескоп, погадать, узнать о древних символах и о том, как интернет-мемы связаны с шедеврами изобразительного искусства, читайте в нашем материале.

Пушкинский музей

Специально к событию участники молодежных программ "Пушкинский.Ю" подготовили серию экскурсий по постоянной экспозиции, которую 20 мая можно посетить бесплатно при предварительной регистрации. Маршрут "Искусство и эмоции", придуманный юными экскурсоводами, расскажет о том, какие эмоции испытывали древнегреческие боги, как выкручивались художники, когда чувства были под запретом, и почему в эпоху Возрождения художники передавали переживания героев через их питомцев.

Для фанатов Древнего Египта есть экскурсия "Вслед за скарабеем: египетские символы и мода", на которой разберут основную символику Древнего Египта и проанализируют, как она используется в моде и повседневности: много нового о татуировках с иероглифами узнают их обладатели. Любителям археологии и авантюризма стоит заглянуть на экскурсию "Шлиман. Троя рядом" — авторы проекта помогут взглянуть на всем известную историю с другого ракурса.

"Meme-nto: где сходятся мемы и искусство" — лекция в Итальянском дворике, название которой говорит само за себя. Ее авторы предлагают вспомнить, что искусство прежде всего дарит нам свободу для интерпретаций. Тем, кто не предполагал, что интернет-мем с собачкой Doge и Мона Лиза могут быть связаны, будет интересно.

В рамках инклюзивной программы в 19:00 состоится экскурсия глухого экскурсовода Анны Дегтяревой "Живопись Голландии и Фландрии XVI–XVII веков" на русском жестовом языке.

В день акции двери музея открыты до 23.00, посетить временные экспозиции можно по платному билету.

"ГЭС-2"

Дом культуры "ГЭС-2" открыт в "Ночь музеев" до 02.00. После заката пространство предстанет перед гостями в новом облике: бюро Poisson Spot создало специальное освещение, напоминающее загадочные порталы.

В "Ночь музеев" пройдут дополнительные медиаторские туры по четырем действующим выставочным проектам — "Облачное хранение", "Краткая история отсутствия", "Чародеи" и "Себе на уме". Организаторы подготовили аудиоформат медиаторских комментариев, которые будут доступны на сайте и в социальных сетях "ГЭС-2" для самостоятельного ознакомления с проектами. Тем, кто еще ни разу не был в Доме культуры, предлагается специальная экскурсия — знакомство с пространством.

В актовом зале состоится российская премьера фильма Trenque Lauquen режиссера Лауры Читареллы. Впервые фильм-наблюдение об исчезновении женщины в небольшом аргентинском городке был представлен на Венецианском фестивале летом 2022 года.

Для полного погружения в мистическую атмосферу "ГЭС-2" подготовил сеанс гадания: ответы на вопросы предлагают искать с помощью текстов "В пыли этой планеты" философа Юджина Такера и "Зов Ктулху" Говарда Ф. Лавкрафта. Зачитав выпавшую на ваш вопрос цитату, медиатор порекомендует экспонаты выставок, которые могут дать дополнительную пищу для размышлений.

Третьяковская галерея

Государственная Третьяковская галерея удивит гостей интерактивными форматами. На выбор два квеста: "Тайны неизвестного" в Новой Третьяковке и "Неизвестное наследие Третьяковых" в Музее Павла и Сергея Третьяковых. В игровой форме посетители смогут узнать много нового о создателях галереи и о коллекции. Для детей у Башни Татлина в филиале на Крымском Валу будет организована игротека с тематическими настольными играми, пазлами и раскрасками.

В Западном крыле Новой Третьяковки пройдет презентация аудиопрогулки "Будем соседями! Корин", рассказывающей о Хамовниках с 1930-х до 2020-х через творчество художника Павла Корина. Создатели экскурсии обещают, что некоторые подробности будут новыми даже для старожилов района. Здесь же можно послушать лекции "Развитие архитектурной графики" от главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова и концерт "Как звучали эпохи. От барокко к модернизму" о музыке разных времен. В рамках кинопрограммы покажут фильм Ивана Батурина "Малевич. За гранью нуля" о творчестве авангардиста.

В "Ночь музеев" можно бесплатно посетить Новую Третьяковку, Западное крыло Новой Третьяковки, а также малые музеи галереи — Музей Аполлинария Васнецова, Музей Виктора Васнецова, Музей Павла и Сергея Третьяковых. Вход на постоянную экспозицию "Шедевры русского искусства XI — начала XX века", выставку "Увидеть неизвестное. Живопись и скульптура XVII–XXI веков из фондов Третьяковской галереи", "In memoriam. Остановленное время" и "Жизнь и чудо. Иконы XIV–XIX веков из частного собрания" остается платным.

Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке, Инженерный корпус, а также малые музеи открыты в день акции до 21:00, Новая Третьяковка — до 24:00, Западное крыло Новой Третьяковки — до 23:00

Исторический музей

В главном здании музея 20 мая можно присоединиться к экскурсиям "Молодежные маршруты" и "Открывая историю Родины", для юных посетителей подготовлены экскурсии из цикла "Исторический музей детям".

Инклюзивная программа акции включает экскурсию "Московская Русь XVI–XVII веков" для людей с инвалидностью. Гости с нарушением слуха могут присоединиться к экскурсии на жестовом языке "Ода стеклу: от истоков до модерна".

Для тех, кто не сможет прийти на офлайн-события, Исторический музей подготовил онлайн-марафон с трансляцией в социальных сетях.

Исторический музей и Музей Отечественной войны 1812 года будут открыты с 10:00 до 23:00, Покровский собор — с 11:00 до 17:00, палаты бояр Романовых — с 10:00 до 19:00. Все мероприятия можно будет посетить бесплатно по входному билету в музей. Входные билеты на 20 мая доступны со скидкой 50% на сайте и в кассах музея.

Музей кино

Акция стартует в основном здании Музея на ВДНХ с показа "Сказок в диафильмах", на котором родители могут познакомить детей с ретроформатом. Хранитель фондов анимации и диафильма Музея кино Ольга Шин расскажет подробнее о жанре и о создании таких картин на примере творчества Василия Игнатова.

С головой окунуться в прошлое можно будет на показе советских немых фильмов в сопровождении тапера — пианиста, добавляющего звука и красок безмолвным лентам. Зрители увидят картину о мировой революции "Голубой экспресс" (1929) режиссера Ильи Трауберга, а также фильм "Последний аттракцион" (1929), снятый по сценарию Виктора Шкловского и рассказывающий о приключениях цирковой труппы в годы Гражданской войны.

Интерактивный мастер-класс киноведа Алисы Мамедовой "Какие мысли, какие сюжеты" о том, как смотреть кино, обращая внимание не только на сюжет, будет интересен зрителям, которые хотят глубже погружаться в фильмы.

В секции "Библиотека киноискусства" пройдет лекция киноведа Кирилла Власкина "Рождение советской музыкальной комедии" о золотой эпохе советской музыкальной комедии.

Музей кино будет открыт с 12.00 до 21.00. Посещение постоянной экспозиции и специальных мероприятий свободное.

Еврейский музей и центр толерантности

Ночная прогулка начнется с интерактивной инсталляции "Оракул", которая поможет гостям получить ответы на любые вопросы с помощью технологий искусственного интеллекта. Также в "Ночь музеев" Центр толерантности предлагает посмотреть в вечность: понаблюдать за дальним космосом через зеркально-линзовый телескоп, установленный на территории музея.

На лекции "Мелодии степей и долин: музыка Центральной Азии" можно узнать об отличии восточной музыки от западной, о появлении среднеазиатского рэпа и джаза, а еще о значении звуков в формировании и сохранении национальной культуры народов региона.

Дискуссия "Менять и изменяться: диалог культуры и благотворительности", организованная отделом инклюзивных практик и школой визуальной культуры и современных профессий Bang Bang Education (BBE), посвящена связи благотворительной и культурной сферы, а также их влиянию на общественное сознание.

На традиционных "Внеклассных чтениях" актер Павел Деревянко прочтет всем знакомую с детства "Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях" Пушкина. В новой библиотеке музея пройдет буккроссинг, где каждый сможет оставить любимую книгу и взамен забрать домой другую.

Посетить постоянную экспозицию Еврейского музея, а также экспозиции "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций" и "На языке правил и исключений. Наука и искусство" в "Ночь музеев" можно бесплатно с 22:10 до 03:00.

Елизавета Сидорина