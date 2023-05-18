18 мая, 15:08

Лихачева: необходимо обеспечить максимально бережные перевозку и хранение "Троицы"

По словам директора Пушкинского музея, в случае детальной проработки плана, минимизации рисков и обеспечения максимальной безопасности иконы ее перемещение возможно

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Опасения за сохранность иконы "Троица" Андрея Рублева связаны с очень сложной транспортировкой. Однако если план будет детально проработан, то риски удастся максимально минимизировать, считает директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева.

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Искусствовед объяснила, что в случае детальной проработки плана, минимизации рисков и обеспечения максимальной безопасности памятника его перемещение возможно. "Необходимо соблюсти все условия перемещения и размещения ее в новом месте и максимально обезопасить икону от утраты", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС директор Пушкинского музея.

15 мая стало известно о решении президента РФ Владимира Путина передать икону "Святая Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи Русской православной церкви. 16 мая пресс-служба Министерства культуры РФ подтвердила, что икона "Святая Троица" кисти Андрея Рублева будет выставлена 4 июня 2023 года, на православный праздник Троицы, в Храме Христа Спасителя. После этого "Троица" будет направлена на плановую реставрацию, а затем будет перемещена в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 

Теги:
РоссияЛихачева, Елизавета Станиславна
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