В Калининграде открыли выставку об истории и технологии воссоздания Янтарной комнаты

Представлено более 70 экспонатов

КАЛИНИНГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Выставка, более 70 экспонатов которой повествуют об истории и технологиях реконструкции знаменитой Янтарной комнаты, открылась в четверг в Музее янтаря в Калининграде. Экспозиция приурочена к 20-летию воссоздания этого шедевра янтарного искусства, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"На выставке "Янтарная комната версия 2.0" представлено около 50 различных копий изделий из крупнейших собраний музеев России, реконструкций произведений XVII-XVIII из коллекции Кенигсбергского замка, а также образцов резьбы, выполненных участниками проекта воссоздания Янтарной комнаты для калининградского музея, а также свыше 20 фотографий и других документальных свидетельств многотрудной работы мастеров и специалистов", - рассказала руководитель пресс-службы музея Марина Кузнецова.

По ее словам, стартовой площадкой, своего рода лабораторией, где отрабатывались приемы художественной обработки янтаря, для мастеров-участников воссоздания Янтарной комнаты стало сотрудничество с Калининградским областным музеем янтаря. Благодаря созданию по заказу музея таких предметов, например, как шахматы, зеркало в янтарной раме, кубок, ларец, кружка из Государственного Эрмитажа, размещенных теперь в постоянной экспозиции Музея янтаря, художникам удалось в короткие сроки освоить некоторые приемы обработки янтаря, существовавшие в XVI-XVIII столетиях и утраченные к XX веку. В частности, это приемы точения, профилирования, углубленной и рельефной резьбы, и другие, сделавшие Янтарную комнату вершиной художественной обработки балтийского самоцвета. Янтарь для проекта поставлял Калининградский янтарный комбинат, который ведет промышленную добычу этого ценного минерала.

На выставке впервые представлены образцы клея и дерева для крепления янтарных пластин, красителей, специальной фольги. Они были созданы в сотрудничестве с учеными различных институтов специально для работ над Янтарной комнатой. Также экспонируются фрагменты янтарных рам, сохранившиеся с того времени, когда шел процесс работы над Комнатой, и документы из архива одного из главных мастеров-янтарщиков Александра Журавлева. Все это передала музею дочь художника Анастасия Никифорова.

"На более чем 20 документальных черно-белых и цветных фотографиях, также впервые представленных широкой публике на выставке, запечатлен процесс воссоздания Янтарной комнаты с 1987 по 2003 год. Их автор Павел Маркин запечатлел процесс сборки первых янтарных панелей, официальное открытие Комнаты для публики в Екатерининском дворце в городе Пушкине в Государственном музее-заповеднике "Царское Село", а также портреты мастеров в моменты их творческих раздумий и поисков", - сказала Кузнецова.

В Музее янтаря рассматривают организованную выставку как "благодарственное послание мастерам и тем специалистам, которые вернули миру утраченный в годы Второй мировой войны шедевр янтарного искусства". "Мы, как и наши коллеги из музея-заповедника "Царское Село", хотим надеяться, что фрагменты Янтарной комнаты могут в будущем быть найдены. И тогда, как говорил автор проекта воссоздания этого восьмого чуда света Александр Кедринский, станет ясно, что наши мастера также создали уникальное произведение декоративного искусства", - заключила собеседница агентства.