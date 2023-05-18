В Архангельске открылась выставка об истории музыки города от его основания до наших дней

На экспозиции можно увидеть старинную фисгармонию и симфонион XIX века, а также различные магнитолы, радиолы и магнитофоны

АРХАНГЕЛЬСК, 18 мая. /ТАСС/. Выставка "По волне моей памяти" о музыкальной истории Архангельска со времен основания города до современности открылась в четверг в архангельском Гостином дворе. Как рассказал ТАСС научный сотрудник Архангельского краеведческого музея, куратор выставки Андрей Жданов, на ней представлено более 100 предметов и документов из собрания музея и частных коллекций, в том числе фотография экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, который школьником в качестве ударника группы был победителем городского конкурса вокально-инструментальных ансамблей.

"Песнопения церковные, колокола и народная музыка на этом месте звучали даже еще до основания Архангельска, а как был основан порт, сюда пришли все конфессии, и они все пришли с музыкой. Мы показываем это на выставке, это первая история, - сказал Жданов. - У нас более 100 предметов из частных коллекций и более 50 из фондов краеведческого музея, которые ранее не были представлены широкой публике. Вот, например, за барабанной установкой Алексей Кудрин. Он был победителем городского школьного конкурса в составе вокального инструментального ансамбля "Новое время", - рассказал Жданов.

Как отметил собеседник агентства, документальные свидетельства о музыкальной и песенной культуре Архангельска относятся к 1692 году, когда город посетил Петр I. С развитием порта в Архангельске появились англиканская церковь, лютеранская кирха, где был установлен орган, была построена мечеть. Религиозные общины активно знакомили горожан в том числе и со своей музыкой.

На выставке представлены музыкальные инструменты, действующие старинная фисгармония и симфонион (музыкальная шкатулка) XIX века. ХХ век показывает отдельная витрина-стена, где выставлены магнитолы, радиолы, динамика, радиоприемники, телевизоры, различные магнитофоны. Большая часть выставки посвящена работе интерклуба, который начал активно действовать с 1941 года, после прибытия в Архангельск союзного конвоя "Дервиш". Моряки, как рассказывает Жданов, способствовали, чтобы Архангельск первым в СССР получал все новинки мировой музыки в 1960-1980-е годы. "В Архангельске была единственная актуальная коллекция того, что модно, популярно в поп-музыке, рок-музыке и джазе в мире. Это все перевозилось сюда через две недели после анонсов в каталогах", - отметил куратор выставки.

По его словам, музыканты в регионе имели больше возможностей и "степеней свободы". "Нужно было иностранцам показать, что у нас есть все. Музыкантам разрешалось все. Оказывается, например, Игорь Тальков в 1980-1981 годах работал в Архангельской филармонии, он начинал как приглашенный бас-гитарист. И впервые он начал выступать, как автор собственных песен в Архангельской филармонии в составе ансамбля "Двинские гитары", - добавил он.

Новый выставочный проект дополняет экспозицию "Архангельск музыкальный", посвященную развитию филармонической и народной музыки города в ХХ веке. Выставка будет работать до 31 декабря.