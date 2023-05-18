В Архангельске фестиваль новой культуры "Белый июнь" пройдет по восьми направлениям

Мероприятие состоится с 23 июня по 2 июля

АРХАНГЕЛЬСК, 18 мая. /ТАСС/. Фестиваль новой культуры "Белый июнь" в Архангельске в 2023 году будет проводиться по восьми направлениям, два из которых новые, рассказала в четверг журналистам министр культуры Архангельской области Оксана Светлова. Всего планируется около 500 мероприятий.

"У нас появляется два новых блока: это "Дети" и "Цифра". "Белый июнь. Дети" это будет отдельная площадка. Этот год у нас объявлен Годом педагога и наставника, поэтому фестиваль, конечно же, будет в первую очередь [обращаться] к этой теме", - сказала Светлова.

Остальные направления - это музыка, книги, еда, игра, арт и кино. Фестиваль будет проходить в Архангельске с 23 июня по 2 июля. В рамках фестиваля запланирована музыкальная программа на пяти сценах города, ярмарки (книжная, креативных индустрий, туристическая и гастрономическая), курсы, мастер-классы, воркшопы, творческие встречи, кинопоказы, презентации, турниры, игры, экскурсии, резиденции и показы мод.

На "Белый июнь" приедут директора федеральных литературных музеев. Для них запланирован выезд в Верколу - на родину писателя Федора Абрамова. Основная программа фестиваля пройдет в центре города в Петровском парке, на площади у Архангельского театра драмы им. М. В. Ломоносова. Впервые будут задействованы площадки Красной пристани, Кирхи и IT-парка "Цифровая Арктика" Северного Арктического федерального университета. На Красной пристани пройдут концерты с участием Архангельского симфонического оркестра, который представит произведения из отечественных и зарубежных фильмов, также выступит Найк Борзов.

Книжный фестиваль пройдет в Архангельске 23-25 июня. Гостей ждут творческие встречи с писателями, более 100 издательств со всей страны представят свои книги на большой ярмарке. Среди участников фестиваля писатели Михаил Елизаров, Вера Богданова, Михаил Турбин, Алексей Варламов, Роман Сенчин и Ася Володина. С маленькими читателями встретятся детские писатели из России и Белоруссии.

С 30 июня по 2 июля в Петровском парке пройдет масштабная ярмарка креативных индустрий. 118 участников представят свои товары и услуги и дадут мастер-классы. 1 и 2 июля пройдет гастрономический фестиваль "Еда поморская и заморская" и гастрономическая лаборатория по региональной кухне.