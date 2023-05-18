В Архангельске открылась выставка о полярнике и художнике Николае Пинегине

На экспозиции можно увидеть документы, фотографии, личные вещи и картины художника

АРХАНГЕЛЬСК, 18 мая. /ТАСС/. Несколько сотен экспонатов, значительная часть которых показывается публике впервые, представлены на выставке "Долгая выдержка", посвященной 140-летию со дня рождения полярника Николая Пинегина, рассказал ТАСС директор Северного морского музея Евгений Тенетов. Выставка открылась в музее в четверг в Архангельске.

"Мы смотрим на Пинегина, как на повод поговорить о последнем романтическом периоде освоения Арктики, когда художники еще на парусных шхунах ходили в Арктику. И человека, закончившего художественную академию, делают начальником метеорологической станции, а потом начальником научной экспедиции на ледоколе. Сейчас это вообще возможно представить? Тем более еще и с белогвардейским прошлым", - сказал Тенетов.

Витрины, в которых представлены разные этапы жизни Пинегина, оформлены морской галькой, где разложены предметы, документы и фотографии, словно на морском берегу. "Как будто бы море отдало эти предметы, выбросило на берег, связанные с этапами жизни Пинегина: с эмиграцией в Берлине, с его жизнью в Севастополе, когда он служил при Колчаке в Черноморском флоте, и период его, когда он был начальником станции на Ляховских островах (группа островов в Новосибирском архипелаге - прим. ТАСС)", - рассказал собеседник агентства.

Выставка стала продолжением работы над книгой про экспедицию Седова "Долгая выдержка". В ее основу были положены 80 ранее не публиковавшихся цветных фото из экспедиции, снятых Пинегиным на стеклянные пластины. "Это были съемки покадровые, ты не перекрутишь пленочку даже на 36 кадров, - поделился с ТАСС полярный фотограф Николай Гернет. - С учетом Арктики, их одежды, голода и психологического состояния группы, насколько нужно было себя перебарывать, чтобы даже выходить на улицу и создавать эти фотографии. Тут ты понимаешь ценность этой коллекции, каждого отдельного снимка и исполняешься максимального уважения к силе духа этого человека".

В ходе работы над книгой специалисты музея наладили контакты практически со всеми родственниками Пинегина. Они предоставили документы, фотографии и личные вещи для экспозиции. На выставке представлено семь картин Пинегина в разной стилистике из собраний музеев Архангельска, и портреты героев Арктики, которые он рисовал для создаваемого им музея.

В качестве саундтрека для выставки используется композиция Elias Artista архангельской нео-фолк группы Moon Far Away, партнерами экспозиции выступили: Музей Арктики и Антарктики, Российский этнографический музей, Музей художника и сказочника Степана Писахова. Выставка будет работать до конца года.

Николай Пинегин (1883 - 1940) - русский и советский писатель, художник, исследователь Арктики. Участник экспедиции Георгия Седова на судне "Святой мученик Фока" в 1912-1914 годах, где он был фотографом и снимал кинохронику.