Умер российский и узбекский актер и режиссер Рустам Уразаев

Ему было 65 лет

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российский и узбекский актер и режиссер, член союза кинематографистов России Рустам Уразаев умер в 65 лет. Об этом в четверг сообщает "Российская газета".

"18 мая скончался Рустам Уразаев, советский, узбекский и российский актер театра, кино и ТВ, режиссер", - говорится в опубликованном сообщении.

Рустам Уразаев запомнился зрителям по ролям в фильмах "Дом под жарким солнцем", "Юность гения", "Гу-га", "Шакалы", "Рок-н-ролл для принцесс", "Атаман", "Псевдоним "Албанец", "Глухарь", "Знахарь". Среди работ Уразаева как режиссера - эпизоды сериалов "След", "Меч", "Женские истории", "Паутина", "Пятая стража".