В Риме открылась посвященная русским писателям выставка итальянского фотографа

Энцо Розамилия считает, что "абсолютно недопустимо "отменять" русскую культуру"

РИМ, 18 мая. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Итальянский фотограф и художник Энцо Розамилия из города Салерно (южная область Кампания) в четверг вечером представил в Русском доме в Риме свои фотокартины, которые посвящены великим русским писателям - Антону Чехову, Михаилу Булгакову и Николаю Гоголю.

На некоторых фотоработах изображены герои произведений писателей: так, посетители выставки "По страницам русской литературы: Чехов, Булгаков, Гоголь" смогут увидеть кота Бегемота из романа "Мастер и Маргарита", а также фрагменты из повестей "Нос" и "Шинель".

В беседе с корреспондентом ТАСС Розамилия рассказал, что его работы впервые выставляются в Италии.

Во время своей первой поездки в Россию в 2013 году он посетил, в частности, Таганрог - родной город Чехова, которому впоследствии посвятил в своем творчестве целую серию работ. "Меня тепло приняли, работы очень понравились. Во время пребывания в Таганроге я посетил музей, а также разные места, где жил Чехов. Так родилась идея создать работы, посвященные ему", - поделился фотохудожник.

Он добавил, что новые фотокартины были показаны в Таганроге два года спустя, в январе 2015 года. "[Тогда] я понял, что хочу продолжить создавать работы, которые связаны с русской литературой, - сказал Розамилия. - С 2017 по 2019 год я работал над серией, посвященной Булгакову, а с 2020 по 2022-2023 год - Гоголю". Его фотокартины были показаны в том числе в Москве.

"Я еще не решил, кому хотел бы посвятить следующую серию - Федору Достоевскому или Льву Толстому", - отметил фотохудожник.

По его мнению, "абсолютно недопустимо "отменять" русскую культуру". "Это высокий уровень культуры. На мой взгляд, те, кто принимают противоположные решения, очень сильно ошибаются", - сказал Розамилия.

В марте во время мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова (1873-1943), он подарил Российскому национальному музею музыки свою работу с изображением прославленного композитора.

Русские писатели в Италии

И Чехов, и Гоголь неоднократно бывали в разных городах Италии. Гоголь жил и работал в Риме. На улице Систина находится его мемориальная квартира.

В Риме русский писатель работал над первым томом поэмы "Мертвые души". Его окончательной отделкой писатель занимался в городе с конца сентября 1840 года по август 1841 года. В мае 1842 года книга вышла под названием "Похождения Чичикова, или Мертвые души, поэма Н. Гоголя". При этом, по мнению некоторых исследователей, именно в Риме он сжег второй том поэмы.