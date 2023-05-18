В Москве 27 мая откроется фестиваль "Органные вечера в Кусково"

Всего в программу мероприятия включили 25 концертов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Фестиваль "Органные вечера в Кусково" откроется в московской усадьбе в конце мая. Он продлится весь летний сезон, а завершится 9 сентября, сообщили в четверг в пресс-службе смотра.

"Фестиваль "Органные вечера в Кусково" пройдет в бывшей подмосковной усадьбе графов Шереметьевых с 27 мая по 9 сентября 2023 года, - говорится в сообщении. - Он объединит ведущих российских исполнителей, которые выступят как с сольными программами, так и в составе различных ансамблей".

В пресс-службе рассказали, что в афишу форума в этом году вошли 25 концертов. Их центральной фигурой стал немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах. "Традиционно слушателей ждет и целый ряд оригинальных вечеров, в которых зазвучит музыка шести веков - от сочинений композиторов итальянского Ренессанса, немецких барочных шедевров, русских и западноевропейских романтических опусов до саундтреков к голливудским блокбастерам и произведений современных авторов", - отметили в сообщении.

Об участниках фестиваля

На открытии 13-й концертной серии выступит органистка Елена Привалова и барочная капелла "Золотой век". Сольные программы сыграют Алексей Шмитов (7 июня), Даниэль Зарецкий (8 июля), Марина Вяйзя (12 июля) и Евгения Лисицына (19 июля). 5 августа органистка Анна Учайкина и виолончелист Михаил Килиничев представят публике программу "Музыкальные традиции семьи Бах". Сочинения сыновей Баха в программе "Музыка при дворе Фридриха Великого" исполнят Фатима Латишева (барочная скрипка) и Елена Агапова-Стрижакова (орган) 26 августа.

На фестивале также прозвучат произведения итальянского композитора Антонио Вивальди в честь 345-летия со дня его рождения. Программа Vivo Vivaldi запланирована на 23 августа.

Произведения русских композиторов - Глиэра, Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова, Рахманинова слушателям смотра представят 9 августа в исполнении инструментального трио Юрия Таштамирова (саксофон), Айданы Карашевой (арфа) и Игоря Гольденберга (орган).

XIII фестиваль завершится 9 сентября. "В заключительном вечере выступит художественный руководитель форума Елена Привалова и камерный оркестр "Кантилена", - заключили в пресс-службе.

О форуме

"Органные вечера в Кусково" проходят с 2010 года под художественным руководством Елены Приваловой. Регулярные концерты объединяют почитателей органного искусства.