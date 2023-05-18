В Музее одной картины в Пензе представили фламандское полотно XVII века

Картина художника Пауля де Воса "Ворона в павлиньих перьях" стала первым выставочным полотном после реставрации музея

ТАСС, 18 мая. Музей одной картины в Пензе открылся в четверг после реконструкции. Первым полотном, которое представили посетителям, стала картина фламандского художника XVII века Пауля де Воса "Ворона в павлиньих перьях", сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Первой после реконструкции Музей одной картины принял работу фламандского художника Пауля де Воса "Ворона в павлиньих перьях". На экспозицию живописное полотно предоставлено Государственным музеем изобразительных искусств им. А. С. Пушкина", - отмечается в сообщении.

Показ картины сопровождается слайд-фильмом о художнике и его картинах. В разные годы закадровый текст для фильмов читали актеры Олег Ефремов, Михаил Ульянов, Олег Табаков и другие. За 40 лет Музей одной картины посетили свыше 1 млн человек.

Музей одной картины был открыт в Пензе в 1983 году. Это единственный музей подобного рода в России и мире. Он не имеет постоянной экспозиции. Посетители могут ознакомиться в музее с одной картиной, которая экспонируется в течение длительного время - от полугода. В разное время посетители могли увидеть здесь полотна из коллекций Русского музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи.

В ноябре 2022 года музей был закрыт на реконструкцию. Здание XIX века капитально отремонтировали: было установлено современное мультимедийное оборудование, системы постановочного и интерьерного освещения, видеопроекции, звукоусиления, микроклимата. "Сейчас объект пережил второе рождение после того, как здесь сделали ремонт, оснастили современной видео- и аудиотехникой, которая управляется компьютером", - отметил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, посетивший музей в четверг.

Картина Пауля де Воса "Ворона в павлиньих перьях" будет экспонироваться в Музее одной картины в течение полугода.