Более 200 студентов приняли участие в кинопробах через "Всероссийскую актерскую биржу"

Всего в рамках мероприятия было проведено 47 встреч руководителей театров и кастинг-директоров со студентами театральных вузов страны, записано 15 кинопроб на проекты Comedy Production и 189 кинопроб на проекты "Марс Медиа"

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Проект "Всероссийская актерская биржа" организовал кинопробы для более чем 200 студентов театральных вузов, приехавших на фестиваль "Будущее театральной России" в Ярославль. Об этом ТАСС сообщил в четверг координатор проекта "Всероссийская актерская биржа" Павел Скворцов.

"В этот раз фестиваль вызвал особо активную заинтересованность со стороны сферы кино и продакшн-кастинг-директоров. Представителями стали как художественные руководители, так и главные режиссеры, директора. Было проведено 47 встреч руководителей театров и кастинг-директоров со студентами театральных вузов страны, отсмотрены 203 студента, записано 15 кинопроб на проекты Comedy Production и 189 кинопроб на проекты "Марс Медиа", - сказал Скворцов.

Он также отметил, что впервые в кастингах приняли участие педагоги мастерских. "Мы уже знаем, что один из педагогов был утвержден на роль в проект", - добавил Скворцов.

По его словам, сейчас театры - участники "биржи" предоставляют выпускникам 35 вакансий. Также в этом году впервые осуществлялся прием заявок от театров онлайн. Таким образом было получено четыре заявки.

Запуск проекта "Всероссийская актерская биржа" состоялся на фестивале "Будущее театральной России" в Ярославле в 2021 году. Идея создания проекта принадлежит бывшему худруку театра им. Волкова Сергею Пускепалису и ректору ГИТИС Григорию Заславскому. Ежегодно на фестивале "биржа" координирует выпускников театральных вузов с потенциальными работодателями в очном режиме. В остальное время она функционирует в онлайн-режиме как интернет-платформа актерскаябиржа.рф и позволяет агрегировать предложения театров России. Платформа начала работать в 2022 году.

Всероссийский молодежный фестиваль "Будущее театральной России" открылся 11 мая показом спектакля студентов мастерской Бориса Морозова Российского института театрального искусства ГИТИС "Тартюф" на сцене Театра драмы им. Ф. Волкова, старейшего театра России. В этом году фестиваль собрал рекордное число участников - в Ярославль приехали студенты более 20 вузов. До 17 мая на сцене Волковского театра зрителям представили 23 дипломных спектакля.