Пельш, Кучера, Dava и другие артисты станут ведущими премии телеканала RU.TV

Слоган церемонии в 2023 году - "Все звезды с нами"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Артисты Елена Север, Валдис Пельш, Оскар Кучера, Dava и другие станут ведущими XII церемонии вручения музыкальной премии телеканала RU.TV, которая состоится 23 мая в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе "Русской медиагруппы".

"В этом году телеканал RU.TV передал почетную миссию сразу четырем звездным дуэтам. На сцену в роли ведущих XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV выйдут Елена Север и Валдис Пельш, Татьяна Геворкян и Оскар Кучера, Ида Галич и Александр Рогов, а также Милана Хаметова и Dava", - говорится в сообщении. По словам генерального продюсера телеканала Михаила Богомолова, состав ведущих прорабатывался долго и "в итоге сложилась блестящая команда".

Как рассказали в пресс-службе, зрителям представят шоу со сценическими эффектами, креативными номерами и неожиданными звездными дуэтами. Слоган церемонии в 2023 году - "Все звезды с нами". В этот вечер на сцену выйдут артисты Григорий Лепс, Полина Гагарина, Николай Басков, Владимир Пресняков, Сергей Лазарев, Дима Билан и многие другие. "Каждый артист, который принимает участие в премии телеканала RU.TV, остается верен русскоязычной музыке и миллионам своих поклонников", - отметили в сообщении.

Премия телеканала RU.TV вручается ежегодно, ее миссия - сохранить и поддержать русскую музыкальную культуру.