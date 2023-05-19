В Музеях Московского Кремля откроется выставка "Сокровищница датского короля Кристиана IV"

Экспозиция будет доступна для посетителей до 16 августа 2023 года

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Выставка "Сокровищница датского короля Кристиана IV" открывается в пятницу в Музеях Московского Кремля. Проект приурочен к юбилею установления дипломатических отношений между Россией и Данией, сообщила пресс-служба музея.

"19 мая 2023 года в Парадном вестибюле Оружейной палаты откроется выставка "Сокровищница датского короля Кристиана IV", приуроченная к 530-летию с момента установления официальных дипломатических отношений между Россией и Данией", - говорится в сообщении.

В Музеях Московского Кремля хранятся ценные произведения немецких златокузнецов рубежа XVI и XVII веков, ранее входившие в сокровищницу Кристиана IV. Король Дании и Норвегии, правивший более 60 лет, покровительствовал искусству: художникам, скульпторам, архитекторам и музыкантам. Кристиан IV считался прогрессивным правителем и одним из первых западноевропейских политиков подписал договор "во имя братства, дружбы и союза" с молодым Русским государством.

Выставка включает более 30 экспонатов, которые дают представление о правлении Кристиана IV и показывают, как складывались отношения Дании и России в XVII столетии. Посетители увидят портрет самого Кристиана IV, изображения замков Дании, а также образцы художественного серебра из королевской сокровищницы: кубок-орел от дворян острова Эзель, кубок с навершием в виде солдата-копейщика от капитула собора города Лунда, кубок с грифоном от горожан Мальме и исполинский кубок с античным героем Актеоном от жителей приграничного города Вильстермарш около Гамбурга.

Выставка будет открыта для посетителей с 19 мая по 16 августа 2023 года.