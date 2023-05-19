Молодежный театр на Фонтанке покажет первую версию пьесы Максима Горького "Васса"

Режиссером выступил народный артист России Семен Спивак

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Молодежный театр на Фонтанке покажет в пятницу премьеру драмы "Васса (Мать)" по пьесе Максима Горького. Спектакль в год 155-летия со дня рождения писателя поставил художественный руководитель труппы, народный артист России Семен Спивак.

"Режиссер Семен Спивак выбрал для постановки первую версию пьесы Горького, написанную в 1910 году и лишенную мотивов социального неравенства и революционных идей, появившихся в тексте после авторской переработки в 1935 году. Первоначальный вариант пьесы повествует о распаде самой важной человеческой общности - семьи", - рассказали в пресс-службе театра. В спектакле Васса не только стремится любым способом сохранить семейное дело и остаться хозяйкой капитала, но и умело использует родственников для устранения "лишних игроков", среди которых нет и не может быть счастливых победителей.

В роли Вассы на сцену выйдет заслуженная артистка России Екатерина Унтилова. В актерский ансамбль спектакля вместе с народным артистом России Валерием Кухарешиным, заслуженным артистом РФ Петром Журавлевым вошли и студентки мастерской профессора Спивака, которую он ведет в РГИСИ. Спектакль оформили сценограф Степан Зограбян и художник по костюмам София Зограбян.

На сцене и на экране ролью Вассы Железновой отмечены биографии таких актрис, как Фаина Раневская, Вера Пашенная, Серафима Бирман, Татьяна Доронина, Инна Чурикова, Светлана Крючкова.