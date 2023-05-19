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Мариинский театр представит вечер балетных номеров из знаменитых опер

Зрители увидят сцену "Вальпургиева ночь" из оперы "Фауст" Шарля Гуно, Польский акт из оперы "Жизнь за царя" Михаила Глинки и другие фрагменты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Мариинский театр представит в пятницу на своей новой сцене оригинальную программу балетных номеров из классических оперных спектаклей. Концерт пройдет под управлением народного артиста России Валерия Гергиева.

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"Редкая возможность представится поклонникам балета 19 и 20 мая. В эти дни на новой сцене Мариинского театра они смогут увидеть под управлением Валерия Гергиева сразу несколько знаменитых балетных фрагментов из классических опер в одной программе", - рассказали в пресс-службе театра.

Зрители увидят сцену "Вальпургиева ночь" из оперы "Фауст" Шарля Гуно в хореографии Леонида Лавровского и оформлении Валентины Ходасевич. Хореографы возобновления - Любовь Кунакова, Дмитрий Пыхачов и Константин Зверев. Восточные танцы с маршем Черномора из "Руслана и Людмилы" Михаила Глинки будут представлены в хореографии Михаила Фокина, декорациях и костюмах, восстановленных по эскизам Константина Коровина и Александра Головина.

Также зрители увидят Польский акт из оперы "Жизнь за царя" Михаила Глинки в костюмах по рисункам Федора Федоровского. Возобновление танцев польского акта по мотивам хореографии Сергея Кореня и Андрея Лопухова (постановка 1954 года) вновь представили петербургскому зрителю в апреле этого года. Танцевальная сюита включает в себя полонез, краковяк, вальс и мазурку. Хореографом возобновления выступила Елена Баженова, режиссерами - Илья Устьянцев и Михаил Смирнов.

В главных партиях на сцену выйдут Оксана Скорик, Андрей Ермаков, Елена Евсеева, Константин Зверев, Мария Ильюшкина, Максим Изместьев, Александра Иосифиди, Сослан Кулаев, Аарон Осава-Горовиц, Анастасия Нуйкина и другие солисты балетной труппы.

Введение балета в оперу - давняя традиция мирового и отечественного театра. Эти виды искусства могут сочетаться на сцене, дополняя друг друга, и могут существовать отдельно. Среди характерных примеров такого соединения называют танцевальные сцены в "Жизни за царя" Михаила Глинки, "Половецкие пляски" из оперы Александра Бородина "Князь Игорь", которая также идет в Мариинском театре. 

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Санкт-ПетербургГергиев, Валерий Абисалович
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