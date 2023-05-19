В Абхазии прошла акция "Ночь в музее"

В Государственном музее республики были представлены две новые выставки, а в Музее банка художник и скульптор Архип Лабахуа выступил с театром марионеток

СУХУМ, 19 мая. /ТАСС/. Международная акция "Ночь в музее" прошла в четверг в Абхазии, в рамках этого Государственный музей республики впервые представил экспозицию с украшениями и монетами из золота и серебра, датируемыми периодом от V века до нашей эры по XIII век нашей эры, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня в рамках акции "Ночь в музее" для посетителей подготовлены две новые выставки, на которых представлены уникальные предметы из основного фонда музея. На выставке "Археология. Прикосновение к прошлому", охватывающей огромный временной период от V в. до н. э. до XIII в. н. э. представлены редкие предметы, многие из которых прежде никогда и нигде не выставлялись. Вторая выставка "Ткачество абхазов - удивительный мир" посвящена рукоделию абхазов, национальному орнаменту", - рассказал директор музея Аркадий Джопуа.

Как сообщила ТАСС заведующая отделом Древней истории и средних веков Диана Ахба, представлены золотые и серебряные женские украшения, серебряные чаши, кубок, ритуальные предметы, бусы из сердолика. По словам Ахбы, в отдельной витрине представлены золотые и серебряные монеты, в том числе эпохи Абхазского царства, чеканенные по образцу византийских монет. "На всех монетах с изображением царя абхазов Баграта I надпись: "Христе, возвеличь Баграта царя абхазов и новелиссимоса (благороднейший)". Эти монеты являются очень редкими", - сказала завотделом.

"Представленные в экспозиции археологические предметы были обнаружены местными археологами в разное время на территории Абхазии. Особый интерес представляют коллекции и случайные находки, поступившие в музей от местных жителей", - сказала она.

Спектакль в Музее банка

В фойе Музея банка посетители наблюдали за художником и скульптором Архипом Лабахуа, который выступал со своим театром марионеток. Реквизиты для театра одного актера Архип создает сам, в его репертуаре уже четыре спектакля: "Запах тени", "Красный актер", "Бессоница" и "Мерцание".

Среди посетителей музея Банка оказался российский актер театра и кино Иван Кокорин. "У Архипа фантастические спектакли, такие интересные, что глаз не оторвать, потому что человек работает со смыслами, с образами, с музыкой, и у него свой театр внутри, свое устройство театра. Одни скульптуры Архипа, установленные в разных частях Сухума, чего стоят. Цените и уважайте свое место и людей, которые трудятся на благо людей и страны", - сказал ТАСС российский актер.

Посетители Музея банка также могли изучать древние монеты и отчеканить себе собственную.

Программа Музея боевой славы

В Музее боевой славы им. В. Ардзинба во время акции "Ночь в музее" проходили конкурсы и викторины, а Дом Москвы в Сухуме передал музею фундаментальное многотомное издание "Великая Отечественная война 1941-1945 годов". "Мы передаем музею 12-томное издание о Великой Отечественной войне. Внутри каждого тома также есть цифровая версия", - сказал директора Дома Москвы в Сухуме Александр Бигвава. Директор музея Мзия Бейя сказала, что "это большое историческое достояние для музея". "Мы выставим эти книги в зале Великой Отечественной войны, огромное вам спасибо", - отметила она.

В Литературно-мемориальном музее Дмитрия Гулиа к акции подготовили не только экспонаты, касающиеся наследия основоположника абхазской литературы, но и открыли фотовыставку, посвященную 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, прошла встреча с ветераном войны, Героем Абхазии Асланом Кобахия.