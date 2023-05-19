Новый сезон "Футурамы" выйдет в конце июля

Всего в сезоне будет 10 серий

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Премьера восьмого сезона мультсериала "Футурама" (Futurama, 1999-2013) состоится 24 июля после 10-летнего перерыва. Об этом сообщил в четверг стриминговый сервис Hulu, который покажет новый сезон мультсериала.

"Хорошие новости! Премьера нового сезона "Футурамы" состоится 24 июля", - говорится в сообщении сервиса в Twitter.

По данным портала Mashable, новые эпизоды сериала будут выходить раз в неделю, всего в восьмом сезоне будет 10 серий.

"Футурама" - американский научно-фантастический сериал, премьера которого состоялась в 1999 году на канале Fox. Всего вышло семь сезонов мультсериала. Действие "Футурамы" разворачивается в 31-м веке в городе Новый Нью-Йорк, куда попал один из главных героев сериала, разносчик пиццы Филипп Фрай, случайно заморозив себя в криокамере в полночь 1 января 2000 года.