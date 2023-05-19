В "Литрес" сообщили о росте продаж книг про искусственный интеллект на 59%

Согласно исследованию книжного сервиса, самой популярной книгой стала "Форма жизни №4. Как остаться человеком в эпоху расцвета искусственного интеллекта"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россияне проявляют повышенный интерес к покупке нон-фикшн книг на тему искусственного интеллекта (ИИ) и о нейросетях, продажи выросли на 59% с начала года, сообщили ТАСС в пресс-службе книжного сервиса "Литрес" в пятницу.

Согласно исследованию книжного сервиса, самой популярной книгой стала "Форма жизни №4. Как остаться человеком в эпоху расцвета искусственного интеллекта", в которой ее автор - Евгений Черешнев - рассуждает, как может выглядеть мир XXII века в эпоху автоматизации, а также разбирает особенности устройства искусственного разума. На втором месте в рейтинге находится книга бывшего президента Google China Кай-Фу Ли и романиста Чэнь Цюфаня "ИИ-2041. Десять образов нашего будущего", которая рассказывает о возможных сценариях будущего. Третье место у самоучителя по программированию Тимура Казанцева "Искусственный интеллект и Машинное обучение. Основы программирования на Python".

"Как и любая стремительно развивающаяся технология, AI вызывает полярные чувства - от энтузиазма до тревоги. Искусственный интеллект - это не только любопытные эксперименты с ChatGPT, он ставит перед нами сложные этические вопросы, на которые прямо сейчас ищут ответы исследователи по всему миру. Книга Евгения Черешнева, возглавившая рейтинг, представляет возможные пути развития человечества бок о бок с разумными машинами и потенциальные риски. Другие книги рейтинга, в частности, работы Ли Кай-Фу, рисуют картину еще более тревожного будущего, которое вот-вот станет настоящим, - цитирует сервис нон-фикшн редактора "Литреса" Елену Тарасову. - С другой стороны, у читателей есть возможность как минимум достаточно хорошо разобраться в устройстве ИИ, а как максимум - проанализировать собственный карьерный путь и наметить траекторию обучения".

В список самых популярных нон-фикшн книг также вошли "Сверхдержавы искусственного интеллекта. Китай, Кремниевая долина и новый мировой порядок" Кай-Фу Ли, "Алгоритм судного дня. Как Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской - прим. ТАСС), Google, Microsoft, Apple и другие корпорации создают искусственный суперинтеллект и почему это приведет к катастрофе" Эми Уэбб, "Chat GPT и Революция Искусственного Интеллекта" Тимура Казанцева, "Четвертая мировая война. Будущее уже рядом" Андрея Курпатова. Замыкают топ-10 книги "Искусственный интеллект. Иллюстрированная история. От автоматов до нейросетей" Клиффорда Пиковера, "Устойчивы к будущему. 9 правил для людей в эпоху машин" Кевина Руз и "Как учится машина. Революция в области нейронных сетей и глубокого обучения" Яна Лекуна.