В Херсонесе впервые представят более 100 археологических артефактов из Запорожской области

Выставка пройдет с 20 мая по 16 июля

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе в рамках акции "Ночь музеев" впервые представит 120 археологических артефактов из фондов музея-заповедника "Каменная могила" в Запорожской области - филиала "Херсонеса Таврического". Посетители смогут увидеть петроглифы эпохи позднего палеолита, изображающие сцены охоты на коз и мамонтов, а также керамику и орудия каменного века, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

По данным музея, выставка пройдет с 20 мая по 16 июля.

"На выставке "Духовный мир предков в петроглифах "Каменной могилы" представят более 120 подлинных археологических артефактов с территории запорожского музея-заповедника "Каменная могила" - филиала "Херсонеса Таврического". Самые ранние находки датируются временем позднего палеолита, то есть 35-30 - 10 тыс. лет назад. Это останки мамонта и южного слона, священные каменные предметы - чуринги в виде различных животных - пещерного льва и, возможно, медведя. Посетители смогут увидеть петроглифы, изображающие сцены охоты на коз и мамонтов и нанесенные на небольшие камни, репродукции петроглифов на сводах пещер, предметы быта народов, населяющих данную территорию, керамику и орудия каменного века", - сказали в пресс-службе.

В рамках акции "Ночь музеев" государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" предложит жителям и гостям города совершить исторический круиз. Театрализованные площадки музея-заповедника будут символически поделены на три паруса, олицетворяющие разные периоды жизни древнего города. На этих площадках с посетителями проведут время актеры в образах Артистотеля и Франческо Петрарки, которые пригласят публику поразмышлять о человеке и его предназначении. В музее-заповеднике можно будет принять участие в мастер-классах: овладеть основами каллиграфии и ювелирного искусства, перевоплотиться в кузнецов, стеклодувов или гончаров, заняться средневековыми танцами.

Ранее по инициативе Российского исторического общества президент РФ Владимир Путин на встрече с историками и представителями традиционных религий России дал поручение по передаче археологического музея "Каменная могила" на территории Запорожской области в ведение федерального музея-заповедника "Херсонес Таврический". 13 апреля музей - официально стал филиалом "Херсонеса Таврического".

Археологический музей-заповедник "Каменная могила" находится в Запорожской области недалеко от села Мирное. Его происхождение связано с существованием около 14-10 млн лет назад Сарматского моря, на дне которого со временем образовалась отмель, превратившаяся в каменный песчаник. Под воздействием природных стихий первичный щит раскололся, его обломки сползли по песку, возник своеобразный холм с гротами и пещерами, на стенах которых сохранились тысячи петроглифов.