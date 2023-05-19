Одну из площадок акции "Библионочь" в Москве разместят на теплоходе

Всего запланировано более 700 мероприятий, в том числе выставки, экскурсии, мастер-классы, спектакли и другое

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Теплоход "Москва-61" с писателями, артистами, профессионалами в области искусства и творчества отправится от причала Южного речного вокзала в рамках ежегодной акции "Библионочь". Дискуссия состоится в прямом эфире, сообщил на пресс-конференции ТАСС в пятницу руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

"Онлайн-мероприятия транслируем в специальной группе "Библиотеки Москвы" в [соцсети] "ВКонтакте" и на сайте акции. <...> Будет открыт пункт книгообмена на Южном речном вокзале, и от вокзала в 19:00 отчалит знаменитый с Олимпиады-80 кораблик (пассажирский прогулочный теплоход "Москва-61", построенный в 1976 году по проекту судов Р-51 "Москва", которые были изображены на советских открытках к Олимпиаде-80 - прим. ТАСС), откуда будет вестись трансляция онлайн в рамках "Библионочи", там писатели, различные деятели искусств будут [высказываться] на тему чтения, лингвистики и всего того, что связано с нашей темой "Библионочи", - сказал Кибовский.

Он добавил, что в рамках акции "Библионочь" состоятся и другие встречи с писателями и литераторами, подробное расписание уже представлено на сайте акции, а также в разделе "Афиша" на сайте мэра и правительства столицы. Всего запланировано более 700 мероприятий, в том числе выставки, экскурсии, мастер-классы, спектакли, лекции, концерты, презентации, кинопоказы, чтения, викторины, квесты и квизы. Участие в акции примут более 160 учреждений департамента культуры - библиотеки, культурные центры, музеи, театры, школы искусств, кинотеатры, парки и Московский дом книги.

"Мы закончили большую работу по реставрации детской библиотеки Добролюбова на Новом Арбате. <...> Эта библиотека уникальная, она была в 1950 году сделана специально как детская библиотека в первом этаже нового дома, и там были советскими художниками сделаны росписи по тематике русских сказок. <...> Мы смогли, с одной стороны, сделать библиотечное пространство удобным, новым, отвечающим современным требованиям, но и все известные москвичам исторические интерьеры сохранили и отреставрировали. В рамках акции запускаем эту библиотеку уже в работу", - отметил руководитель департамента.

Также в день акции на Арбате откроется фотовыставка, посвященная 200-летию со дня рождения русского драматурга Александра Островского.

Акция "Библионочь 2023" пройдет с 27 по 28 мая, учреждения департамента культуры Москвы примут участие в акции в 12-й раз. С 18:00 до 02:00 пройдут мероприятия на основных площадках акции во всех округах столицы. С 16:00 до 21:00 состоятся мероприятия "Библиосумерек" в детских библиотеках. Разделы сайта акции с онлайн-контентом заработают с 19:00.