Хабенский открыл фестиваль "Мелиховская весна" в музее-заповеднике Чехова

Фестиваль стартовал с проекта "Ландшафтный театр"

МЕЛИХОВО /Московская область/, 19 мая. /ТАСС/. Международный театральный фестиваль "Мелиховская весна" стартовал в пятницу в музее-заповеднике А. П. Чехова "Мелихово" в Подмосковье, передает корреспондент ТАСС.

В 2023 году фестиваль проходит в сотрудничестве с Московским художественным театром (МХТ им. Чехова).

"Мы ухватились за предложение "Мелиховской весны" провести этот фестиваль вместе и взять на себя художественное руководство. Это первый шаг для того, чтобы Мелихово и МХТ дальше шли вместе в поисках прекрасного, неожиданного, в поисках новых форм и того, о чем писал Антон Павлович", - сказал со сцены на торжественном открытии художественный руководитель фестиваля, худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский.

Фестиваль стартовал с проекта "Ландшафтный театр" - спектакля на открытом воздухе, созданного для усадьбы "Мелихово". Постановку представили артисты МХТ им. Чехова на новой открытой сцене с увеличенным крытым зрительным залом на усадебной поляне "Крыжовник".

О фестивале

В итоговую программу вошли 20 спектаклей театральных коллективов со всей России, сообщили организаторы. Традиционно программа фестиваля посвящена произведениям и жизни Чехова. Показы будут проходить на поляне "Крыжовник", в мелиховской Театральной избе и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.

В "Весне" примут участие театры и студии из Владимира, Воркуты, Москвы, Нижнего Новгорода, Рязани, Санкт-Петербурга, Севастополя, Перми и других городов. В программу, в частности, вошли постановки МХТ им. Чехова, "Школы драматического искусства", Владимирского академического областного драматического театра, Рязанского государственного театра драмы, Воркутинского драматического театра имени Б. А. Мордвинова. Кроме того, в Мелихово будет показан спектакль на русском жестовом языке и пройдет вечер памяти Олега Ефремова

Темой специальной программы "Чехов+" стало творчество Александра Островского, чей 200-летний юбилей отмечается в этом году. 27 мая гостей ждет концертная программа в исполнении пианиста Алексея Гориболя, посвященная юбилейным датам композиторов Исаака Шварца и Сергея Рахманинова. Завершит фестиваль спектакль "Моя жизнь" по одноименному произведению Чехова в исполнении артистов МХТ им. Чехова. Фестиваль завершится 28 мая.

В экспертный совет фестиваля вошли артист театра "Чеховская студия" музея-заповедника А. П. Чехова "Мелихово" Юрий Голышев, историк театра и театральный критик Нина Шалимова, редактор журнала "Вопросы театра. Просцениум" Государственного института искусствознания Марина Тимашева, президент Фонда Олега Ефремова, театральный критик Анастасия Ефремова и театральный критик Ксения Стольная.

Фестиваль проводит музей-заповедник А. П. Чехова "Мелихово" при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Он ведет историю с 1982 года. В подмосковном селе Мелихово Чехов прожил семь лет и написал более 40 произведений, в том числе пьесы "Чайка" и "Дядя Ваня".