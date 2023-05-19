Гран-при XХХI Фестиваля "Виват кино России!" присудили фильму Ларисы Садиловой "Огород"

Всего картина получила три награды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Фильм режиссера Ларисы Садиловой "Огород" о жизни российской провинции получил Гран-при XХХI Всероссийского фестиваля "Виват кино России!". Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в пятницу на закрытии мероприятия в Музыкальном театре "Зазеркалье".

"Я очень рад, что именно эта картина всех нас объединила, очень тронула всех по-настоящему. Тут такое чувство родины, чувство России и не только русской провинции, но и вообще России. Это свойственно творчеству Ларисы, которую я бесконечно уважаю как режиссера, как личность сильного, мощного художника", - сказал, вручая приз режиссеру, председатель жюри народный артист России Александр Прошкин.

К этой награде участники фильма "Огород" добавили еще две - за лучшие женские роли, исполненные Валентиной Теличкиной и Ольгой Лапшиной.

За лучшую мужскую роль в фильме "Доктор" премия единогласно присуждена Сергею Пускепалису. Как подчеркнула член жюри актриса Татьяна Рассказова, это не приз памяти, а награда за действительно блестящую актерскую работу.

"Я рад, что Сергей успел посмотреть почти готовый фильм, внес при озвучании еще несколько поправок в текст сценария и остался доволен результатом", - рассказал режиссер Артем Темников. Фильм "Доктор," где безвременно ушедший актер сыграл одну из своих последних ролей, получил в этот вечер еще две награды - Приз зрительских симпатий и Приз прессы. По словам президента фестиваля Светланы Крючковой, "этот фильм учит человека быть человеком, что особенно важно в наши дни, когда был просмотр, зал плакал".

За лучшую операторскую работу в фильме "Аманат" Антона Сиверса и Рауфа Кубаева приз присужден Антону Дроздову-Счастливцеву. За лучшую режиссуру премию получил постановщик фильма "Сирийская соната" Олег Погодин.

Награды за вклад в кинематограф

Приза дирекции "Признание" удостоены два актера. За создание впечатляющей галереи женских образов в отечественном кино награждена народная артистка России Татьяна Пилецкая. Она отдала кинематографу 78 лет, начиная с дебютной роли в послевоенном фильме "Золушка".

"Я счастливая актриса, у меня были чудесные роли и чудесные партнеры. И я надеюсь, что еще услышу команду "Мотор!", - поделилась своей мечтой актриса театра "Балтийский дом", перешагнувшая на сцене 90-летний рубеж.

Аналогичную награду за создание галереи мужских образов получил актер Театра имени Ленсовета, народный артист России Сергей Мигицко. "Я даже не подозревал, что так много сыграл в кино", - признался артист, блеснувший в роли Хлестакова в фильме Леонида Гайдая "Инкогнито из Петербурга" (1977). А на театральных подмостках он спустя годы создал яркий образ Городничего.

Народный рейтинг

На фестивале оглашены итоги конкурса телесериалов "Народный рейтинг", где победителей определяют зрители.

Лучшим из 30 работ они назвали сериал "Раневская" режиссера Дмитрия Петруня. За роль главной героини в этом фильме зрители присудили свою награду актрисе Мариэтте Цигаль-Полищук.

Лучшим исполнителем мужской роли назван создатель образа Шаляпина Александр Горбатов в одноименном сериале режиссера Егора Анашкина об артисте.

За пять дней в восьми кинотеатрах города фестивальные фильмы бесплатно посмотрели около 16 тыс. зрителей. На закрытии был показан внеконкурсный фильм режиссера Андрея Зайцева "14+ Продолжение" - о жизни, любви и взрослении подростков, вступающих в жизнь.

Поддержку фестивалю "Виват кино России!" оказали Министерство культуры РФ и администрация Санкт-Петербурга.