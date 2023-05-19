В Севастополе представили фотовыставку о пионерии времен войны

Посетители смогут увидеть старые фотографии, документы и вырезки из газет, рассказывающие о том, как зарождалось и развивалось детское движение в городе

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Фотовыставка "Пионерский наш отряд" из фондов Музея обороны Севастополя, посвященная пионерии, представлена в пятницу к 101-й годовщине создания пионерской организации, передает корреспондент ТАСС.

"На фотографиях из Музея героической обороны Севастополя мы видим исторические кадры севастопольской пионерии во времена Великой Отечественной войны. Девочки-пионерки в госпиталях, дети-партизаны, подпольщики <…>. Здесь показано, что такое красные галстуки, что такое пионерский костер и пионерские символы", - рассказала ТАСС руководитель регионального центра "серебряного" волонтерства Татьяна Куртева.

Стендовую выставку создал научный коллектив Музея героической обороны Севастополя. Ее представили в музее Советского детства в парке "Лукоморье". Посетители смогут увидеть старые фотографии, документы и вырезки из газет, рассказывающие о том, как зарождалось и развивалось детское движение в Севастополе. По словам Куртевой, пионерское движение в СССР было культовым, ребята равнялись на Героев Советского Союза.

На выставке можно также увидеть плакаты, на которых написаны законы пионера, лозунги движения. "Для меня пионеры - пример того, на что надо равняться: это культура, помощь и уважение старшим, занятия спортом, поддержка товарища - такие посылы давали нам в детстве", - рассказал ТАСС председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Севастополя, директор парка "Лукоморье" Николай Помогалов.

Первый в Крыму пионерский отряд организовали комсомольцы Севастопольского морского завода в октябре 1922 года. С началом Великой Отечественной войны, в дни обороны Севастополя 1941-1942 годы пионеры работали на заводах, в госпиталях. В период временной оккупации города севастопольские пионеры выполняли задания подпольщиков, а некоторым из пионеров удалось стать бойцами партизанских отрядов или попасть на фронт.