В Москве открывается XVI Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова

Он продлится до 8 октября

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. XVI Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова откроет на Площади Революции в российской столице в субботу свою программу "Чеховский фестиваль на улицах Москвы", сообщили в пятницу организаторы.

"Первым представлением станет выступление Танцевальной компании Хермана Корнехо из Аргентины на Площади Революции", - рассказали в оргкомитете. Выступлениями артистов Танцевальной компании Хермана Корнехо пройдут 20 и 21 мая. Среди исполнителей - неоднократные чемпионы мира по танго. Зрителям покажут 30-минутное шоу "Милонга", а также предложат вместе потанцевать под аккомпанемент бандонеона (музыкальный инструмент из семейства ручных гармоник).

Представления уличной программы фестиваля пройдут на более 15 площадках в разных районах города - от центра до Новой Москвы, сообщила журналистам гендиректор смотра Карина Цатурова.

Как отметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, президент Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова Михаил Швыдкой, в уличной программе в том числе будут участвовать коллективы из Японии и Испании, что говорит об открытости России. "Я говорю как специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству. Мы ни от кого не закрываемся, мы открыты для деятелей культуры всего мира, и в этом смысле у нас нет никаких ограничений для сотрудничества с нашими коллегами", - сказал Швыдкой.

Группа барабанщиков "Нобуси" из Японии выступит 4, 5 и 6 июня. В переводе nobushi означает "дикий самурай", отметили в пресс-службе фестиваля. "Именно так они выступают - с полной самоотдачей, фантастической силой и великолепной пластикой. Группа базируется в Фукуоке и дает концерты не только в Японии, но и по всему миру, как на стадионах, так и в театрах", - рассказали организаторы. А гости из Испании представят спектакль "Луксурия" 11, 12 и 13 августа. "Спектакль воссоздаст мир страсти, любви, безумия и трагедии в стиле балета Фламенко Барселоны, который сочетает традиционное фламенко с элементами современного танца и новой музыки в живом исполнении", - анонсировали на театральном смотре.

С искусством участников "Мировой серии" фестиваля и специально приглашенных театральных коллективов москвичи и гости столицы смогут бесплатно познакомиться с 20 мая по 20 августа. Например, 26, 27 и 28 мая артисты и музыканты Государственного академического театра для детей и юношества им. Г. Мусрепова из Казахстана покажут музыкальную программу с использованием этнических и современных музыкальных инструментов.

О фестивале

Мероприятие продлится до 8 октября. Посетители фестиваля увидят танцевальные шоу и уличные представления, в рамках "Мировой серии" - 15 постановок из 13 стран: Аргентины, Армении, Белоруссии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Казахстана, Китая, Кубы, Киргизии, Узбекистана, Чили и ЮАР. В этом году смотр посвящен памяти его создателя Валерия Шадрина (1939-2022). 22 мая на Гоголевском бульваре откроют фотовыставку "Лица Чеховского фестиваля" и "Русская классика на Чеховском фестивале", которые посвящены 30-летию фестиваля.