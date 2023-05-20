Мариинка представит премьеру оперы Моцарта "Похищение из сераля"

Главные партии исполнят три состава исполнителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Мариинский театр представит в субботу на своей исторической сцене премьеру оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Похищение из сераля". Спектаклем продирижирует музыкальный руководитель постановки, немецкий дирижер Юстус Франтц.

"Для меня нет ничего лучше, чем начинать день с музыки Моцарта, вот и эту весну мы встречаем музыкой Моцарта, репетируя "Похищение из сераля". Это очень трудная опера, и мы все волнуемся. Но я знаю: я здесь, в Мариинском театре, одном из самых хороших в мире. И его артисты могут это делать", - по-русски сказал журналистам дирижер. Он вспомнил, что впервые в Мариинском поставил Моцарта, его "Волшебную флейту", три десятилетия назад, и это уже четвертый спектакль.

Франтц поблагодарил Валерия Гергиева за приглашение сотрудничать с оперной труппой Мариинского театра. "Искусство всегда должно быть мостом для сотрудничества и никогда наоборот. Я люблю вашу культуру и думаю, что если мы сделаем что-нибудь вместе, это будет очень важно. Поэтому я здесь", - заключил дирижер.

К премьере подготовлено три состава исполнителей главных партий. Постановщиком и хореографом спектакля выступил режиссер Илья Устьянцев. Художник по декорациям - Екатерина Малинина, а по костюмам - Антония Шестакова.

Мировая премьера зигшпиля "Похищение из сераля" состоялась в 1782 году в венском Бургтеатре. В Большом (Каменном) театре в Петербурге она впервые была поставлена в 1816 году.

Опера исполняется с диалогами на русском языке, музыкальные номера прозвучат на немецком с русскими субтитрами. К премьере подготовлена виртуальная выставка об истории создания и постановок.