Театр кукол Образцова представит в Луганске совместный спектакль с коллегами из ЛНР

Режиссером-постановщиком выступил Владимир Беркун

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Государственный академический центральный театр кукол им. С. В. Образцова и Луганский академический театр кукол создали совместную постановку "Царь-девица", премьерный показ пройдет в Луганске в субботу. Спектакль ранее шел в Москве, а теперь "переезжает" на луганскую сцену, сообщает пресс-служба театра.

"Постановка Театра кукол им. Образцова полностью "переезжает" на луганскую сцену. Редкое явление в театральном мире, когда один театр дарит свой спектакль другому. Это не гастроли. Мы искренне рады поделиться с коллегами частью своего репертуара, рады помочь "подшефным" не финансово, а материально. Предоставляем кукол, декорации, костюмы, помогаем создавать спектакль. В подготовке премьеры участвуют мастерские театра - они делают кукол. Наши монтировщики выезжали в Луганск, чтобы провести там мастер-класс по работе с декорациями", - привели в пресс-службе слова режиссера спектакля Владимира Беркуна.

Два театра работали над совместной постановкой с начала 2023 года. Сразу после премьерного показа спектакль переходит в основной репертуар Луганского театра кукол. Художественно-постановочная часть Театра им. Образцова уже передала луганским коллегам куклы, костюмы, декорации, реквизит, световое и звуковое оборудование.

Спектакль поставили по пьесе Владимира Одоевского. Автором сценической версии и режиссером-постановщиком выступил Владимир Беркун. Кукольные образы героев, костюмы и декорации разработала и воплотила Елена Луценко. Одоевский определил свою пьесу "Царь-девица" как первую русскую кукольную трагедию. Этот спектакль вошел в репертуар Театра кукол им. Образцова в 2010 году.

Театр кукол им. Образцова ранее взял шефство над Луганским академическим театром кукол, а музей московского театра передал архивные материалы из фондов для открытия в день премьеры в рамках акции "Общая сцена" выставки "Дружба сквозь десятилетия". Выставку посвятили творческому взаимодействию двух театральных коллективов, которое началось в 1939 году. Первые показы "Царь-девицы" пройдут в Луганске 20 и 21 мая.