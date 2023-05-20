В Театре кукол Образцова состоится премьера спектакля "Приключения муравья"

Александр Зацепин выступил автором главной музыкальной темы постановки

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Государственный академический центральный театр кукол С. В. Образцова представит в субботу премьеру спектакля "Приключения Муравья" в постановке Екатерины Образцовой, сообщает пресс-служба театра.

"Многие современные дети боятся насекомых, даже не хотят ехать за город, на дачу. Я тоже их боюсь, если честно. Но когда с кем-то знакомишься ближе, перестаешь бояться. Дети узнают, что это за существа, как они себя ведут, и будут к каждой букашке относиться бережно, с любовью и уважением. У наших героев появятся почти человеческие характеры и привычки, основанные на их естественном поведении в природе", - привели в пресс-службе слова режиссера Екатерины Образцовой.

Постановка рассчитана на детей старше шести лет. Спектакль поставлен по сказке Виталия Бианки "Как муравьишка домой спешил". Художником стала Александра Павлова, придумавшая кукольные образы героев.

"Малышек-букашек будут играть огромные, сложные по исполнению куклы необычных конструкций, крошечные существа вдруг вырастут, а зрители, наоборот, словно уменьшатся в размерах. На сцене появятся дети: две девочки - они страшно боятся насекомых - и мальчик, который знает тысячу интересных фактов о братьях наших меньших", - анонсируют в театре.

Автором главной музыкальной темы спектакля выступил композитор Александр Зацепин, создавший музыку к художественным и анимационным фильмам, например "Бриллиантовая рука", "31 июня", "Тайна Третьей планеты", а также к спектаклю Театра Образцова "Приключения барона Мюнхаузена".

Как рассказали в пресс-службе, звуки природы будут создаваться при помощи музыкальных инструментов: африканской калимбы и разнообразных шейкеров.