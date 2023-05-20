Театр Станиславского и Немировича-Данченко впервые поставил оперу Беллини "Норма"

Заглавную партию исполнит народная артистка России Хибла Герзмава

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Московский академический Музыкальный театр (МАМТ) им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко представит в субботу премьеру оперы Винченцо Беллини "Норма" в постановке Адольфа Шапиро. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Несмотря на огромную известность и популярность, это произведение итальянского композитора Винченцо Беллини редко ставится в России, поскольку требует виртуозного владения техникой бельканто, а партия Нормы считается одной из самых трудных в репертуаре сопрано. В истории Московского академического Музыкального театра опера "Норма" прозвучит впервые", - сказала собеседница агентства.

Она обратила внимание, что в основе сюжета лежат два конфликта: политический и любовный, суть которых не столько в столкновении героев с окружением, сколько в схватке с самими собой. "Композитор Винченцо Беллини и автор либретто Феличе Романи, поместив своих вполне итальянских героев в I век до нашей эры, да еще превратив их в друидов, ведущих борьбу с завоевателями-римлянами, поставили авторов спектакля перед дилеммой: попытаться, следуя ремаркам, воссоздать обычаи и обряды неизвестного племени или, уловив внутренние намерения сочинителей, отнестись к обстоятельствам времени и места действия как к условной форме. Режиссер Адольф Шапиро выбрал второй путь. В его спектакле речь идет о создании поэтического произведения. Точнее - поэмы на главные темы, которыми занимается искусство: вера - любовь - смерть", - описали премьерную постановку в пресс-службе.

"Подлинного успеха можно достичь лишь тогда, когда спектакль будет дышать духом нашего времени, - считает Шапиро. - В этом духе, простите за каламбур, мало духовного. Через край ожесточения, неприятие друг друга и забвение высших ценностей христианского мира - милосердия и любви. Любви во всеобъемлющем значении этого понятия. Поэтому действие стремится к финалу, где героям открывается именно такое всепоглощающее чувство".

Вместе с режиссером над спектаклем работали музыкальный руководитель и дирижер-постановщик Кристиан Кнапп, автор сценографии и художник по костюмам Мария Трегубова.

Партию Нормы во всех премьерных спектаклях, которые пройдут 20, 23 и 25 мая, исполнит ведущая солистка оперной труппы МАМТ, народная артистка России Хибла Герзмава.