Кинофестиваль "Хрустальный нерпенок" в Улан-Удэ станет ежегодным

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов отметил большое количество заявок на участие в фестивале от представителей разных стран

ТАСС, 20 мая. Международный кинофестиваль "Хрустальный нерпенок", завершившийся в Улан-Удэ на этой неделе, будет ежегодным, сообщил в субботу в своем Telegram-канале глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

"По итогам фестиваля решено сделать его ежегодным, [количество] заявок от разных стран на участие большое. Бурятии тоже есть что показать, наш кинематограф давно признан на международных площадках. Благодаря "Хрустальному нерпенку" отечественная кинотека будет пополняться добрыми, семейными фильмами с глубоким и поучительным смыслом не только для детей, но и для взрослых", - написал Цыденов.

В результате конкурсного отбора гран-при получил фильм бурятского режиссера Михаила Расходникова "Дух Байкала". Победителем международного конкурса стал фильм "Обруч" турецкого режиссера Ахмета Токлу. В российском сегменте жюри поставило самую высокую оценку фильму якутского режиссера Никандра Федорова "Как починить велосипед".

Международный детский кинофестиваль "Хрустальный нерпенок" проходил с 12 по 17 мая. Это одно из ярких событий отмечаемого в 2023 году 100-летия Бурятии. Участие в фестивале приняли режиссеры, актеры, сценаристы, продюсеры из разных регионов России, из Индии, Ирана, КНР, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Армении, Турции.