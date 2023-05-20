Археологи обнаружили в Севастополе театральные маски, которым более 2 тыс. лет

Они выполнены из терракоты

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Археологи обнаружили античные театральные маски во время раскопок Южного пригорода Херсонеса Таврического - древнего города, существовавшего на месте современного Севастополя, сообщил ТАСС старший научный сотрудник центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев.

"Планомерные систематические исследования на территории Южного пригорода Херсонеса идут уже третий год. Раскопками охвачена площадь более 8 га, насчитывается почти 4 млн находок, из которых 300 тыс. имеют музейное значение. Среди относительно недавних интересных находок - фрагменты как минимум пяти глиняных масок, которые датируются ориентировочно II веком до нашей эры. Вероятно, могут быть еще подобные предметы, так как они не являются большой редкостью, и эта находка важна именно в контексте - ведь до античного театра Херсонеса не более 50 м", - рассказал археолог.

Он пояснил, что эти маски, вероятнее всего, были реквизитом для актеров, дававших представления в местном театре. Они выполнены из терракоты.

Одна из масок сохранилась более чем на половину. "Это, по-видимому, трагическая маска. Хорошо прорисованы глазницы, остались небольшие фрагменты краски: черной краски вокруг глаз, светлой на волосах, на бороде. Подобные маски могли использоваться в ритуальных погребальных целях, но они делались как миниатюрные реплики - а конкретно эта полноразмерная, кроме того по краям над ушами есть специальные отверстия, где крепились завязки, чтобы актер мог надеть ее", - уточнил собеседник.

Он добавил, что многие пригородные территории Херсонеса в античное время использовались как некрополь и место свалок: возможно, маски были выброшены как пришедшие в негодность.

Ученый отметил, что фрагменты масок перед передачей в музей пройдут процедуры консервации и реставрации. Помощь в этой работе оказывают специалисты Государственного Эрмитажа. В экспедиции, организованной Институтом истории материальной культуры РАН, также участвуют сотрудники Государственного историко-арехологического музея-заповедника "Херсонес Таврический", Институт археологии Крыма РАН, Севастопольский государственный университет, НАО "Наследие Кубани".

О Херсонесе

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до нашей эры там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV века нашей эры. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.

Непосредственно на территории городища уже более века действует музей-заповедник "Херсонес Таврический". До 2024 года южнее него планируется завершить строительство историко-археологического парка, в структуре которого будут созданы новая школа искусств, филиал международного центра "Артек", корпуса для выставок, посвященных античному и византийскому периодам истории Юго-Западного Крыма и истории православия.