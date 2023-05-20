Студенты СКФО представят элементы культуры своих народов на фестивале в Пятигорске

Он состоится 26 мая

ПЯТИГОРСК, 20 мая. /ТАСС/. Около 100 студентов из регионов Северо-Кавказского федерального округа представят национальные танцы, песни и блюда на фестивале в Северо-Кавказском институте - филиале РАНХиГС в Пятигорске 26 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза в субботу.

"Культурно-просветительское мероприятие "Диалог культур" пройдет в Северо-Кавказском институте - филиале РАНХиГС, который находится в Пятигорске - центре округа. В нем примет участие порядка 100 студентов из разных регионов СКФО", - сообщили в пресс-службе.

В рамках мероприятия восемь делегаций народов России представят элементы своей культуры, в том числе национальные блюда, танцы и песни. У здания вуза организаторы поставят столы делегаций, где желающие смогут попробовать народные угощения. В программе предусмотрен праздничный концерт с тематикой "Национальный костюм".

По словам директора Северо-Кавказского института РАНХиГС, члена Общественной палаты РФ Азамата Тлисова, культура является одним из уникальных языков, благодаря которому "возможно почувствовать душу народа" и познакомиться с его традициями.

"Фестиваль национальных культур, который проходит традиционно в президентской академии, является одним из примеров взаимного проникновения культур. Здесь делятся самым дорогим для каждого народа - песнями, танцами, языком, кухней для того, чтобы продемонстрировать богатое культурное наследие, которым обладает каждый из этносов в России. Этническая палитра страны является в определенном смысле важным залогом для нахождения и формирования диалога между разными народами", - сказал Тлисов, его цитирует пресс-служба.