В Петербурге открылась фотовыставка из 400 работ авторов Евразии

Выставка будет проходить в Главном штабе Эрмитажа три недели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Фотовыставка "Я здесь живу: 400 лучших работ молодых авторов Евразии" открылась в рамках петербургского форума "Диалог культур" в субботу, передает корреспондент ТАСС.

"Наша выставка удивительным образом создана молодыми студентами. Мы впервые попробовали, и они оправдали наши надежды <...> Мы здесь открываем практически выставку малой родины большой страны, и мы увидим практически все регионы России, созданные молодыми авторами. Вы увидите глазами замечательных фотографов от Севастополя до Сахалина, как они видят свою малую родину и нам ее представляют", - рассказал ТАСС председатель оргкомитета форума Ашот Джазоян.

Помимо работ российских фотографов, на выставке также представлены снимки из Узбекистана, Казахстана, Армении, Белоруссии, Сербии и Греции. Историю каждого фотографа и его снимков можно будет узнать, отсканировав QR-код.

На выставке представлены не только классические фотографии, но и другие техники, одной из которых является коллаж. "Коллаж - это прозаичная достаточно история, конкретный образ, который лучше передает атмосферу, чем если бы я рисовала. Трудность заключалась в том, чтобы это вписывалось в одну среду, было приятно глазу. Здесь можно заметить три главных элемента, которые формируют культуру: география в основе, искусство - почти везде наверху поэты и деятели искусства, образ женщины как Родины", - рассказала ТАСС один из авторов работ Александра Шипко.

Выставка будет проходить в Главном штабе Эрмитажа три недели.

Один день в России

Молодые журналисты из России и стран Евразии также создадут совместный проект о жителях северо-запада РФ - "Один день в России". В нем примут участие 150 человек, сообщил ТАСС в кулуарах XVII Международного медиа-форума молодых журналистов "Диалог Культур" председатель оргкомитета форума Ашот Джазоян.

"Все наши зарубежные коллеги, которые выезжают, будут работать совместно с представителями нашего КиТа и Санкт-Петербургского университета. Наши журналисты будут выступать или в качестве корреспондентов, или в качестве операторов, или фотографов для создания разных репортажей. Мы уже делаем трансграничные проекты, у нас поедут около 150 участников - российских коллег, зарубежных - и они будут создавать истории о жителях северо-запада России. Они вернутся и будут показывать это у себя, это получится такая синергия разных стран, разных профессий", - рассказал Джазоян.

Участники отправятся в Гатчину, Шлиссельбург, Тосно, Выборг, Великий Новгород, Петрозаводск и Псков и снимут несколько репортажей о жизни в Северо-западном регионе страны.

Джазоян добавил, что на форуме представители Сербии, Узбекистана и России договорились о создании совместного проекта. "Удивительная вещь произошла: тут сербы объединились с Узбекистаном и российскими коллегами, они будут создавать свою историю о жителях Санкт-Петербурга", - поделился он.

XVII "Диалог культур" проводится в Санкт-Петербурге медиаконгрессом "Содружество журналистов", Государственным Эрмитажем, Союзом журналистов России, Фондом "Русский мир", при поддержке правительства Санкт-Петербурга, Президентского фонда культурных инициатив, Международной академии телевидения и радио и других.