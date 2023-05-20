Кончаловского и Гергиева заочно наградили памятными знаками на форуме "Диалог Культур"

Награду обоим общественным деятелям передадут позже, присутствовать на мероприятии они не смогли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Российский режиссер театра и кино Андрей Кончаловский и художественный руководитель и директор Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев заочно награждены памятными знаками "За вклад в диалог культур" в рамках XVII международного медиафорума "Диалог Культур", который проходит в Государственном Эрмитаже, передает корреспондент ТАСС.

"Мы каждый год проводим опрос совместно с исследовательским холдингом "Ромир", чтобы определить среди общественных деятелей России тех, кто, на взгляд молодых журналистов Евразии, внес наибольший вклад в диалог культур. В этом году лидирующие позиции заняли выдающийся режиссер Андрей Кончаловский и замечательный мастер Валерий Гергиев", - сказал председатель оргкомитета форума "Диалог Культур" Ашот Джазоян.

Награду от имени международного журналистского сообщества и Государственного Эрмитажа в виде знака параграфа обоим общественным деятелям передадут позже, так как присутствовать на форуме они не смогли. Кончаловский направил участникам форума видеообращение, в котором поблагодарил организаторов мероприятия.

XVII "Диалог культур" проводится в Санкт-Петербурге медиаконгрессом "Содружество журналистов", Государственным Эрмитажем, Союзом журналистов России, Фондом "Русский мир", при поддержке правительства Санкт-Петербурга, Президентского фонда культурных инициатив, Международной академии телевидения и радио и других.