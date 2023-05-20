Фестиваль блюза в Архангельске открылся клубными концертами

Участниками мероприятия станут группа "Петрович Блюз Бэнд", ансамбль Art Blues Ensemble, трио Moonshine, певица Екатерина Колосова и другие коллективы и исполнители

АРХАНГЕЛЬСК, 20 мая. /ТАСС/. XVIII Фестиваль "Архангельск Блюз" начался в субботу в Архангельске клубными концертами, сообщил ТАСС организатор фестиваля Тим Дорофеев. В этом году в нем участвуют исполнители из Архангельска, Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Сочи, Новороссийска, Череповца.

"Мы начинаем с клубного концерта в "Джаз-клубе", будет играть Art Blues Ensemble, ансамбль Игоря Горькового, известного джазового пианиста, и представим блюзовую программу с певицей Екатериной Колосовой, город Северодвинск. Вот такая программа будет в первый день, то есть начинаем фестиваль камерно, потихонечку разогреваем нашу публику. В этом году у нас только российские исполнители, достойные музыканты высокого уровня", - сказал Дорофеев.

21 мая свою программу представят вологодская группа "Петрович Блюз Бэнд" и трио Moonshine - акустический камерный проект музыкантов Юрия Новгородского, Евгения Глухова и Михаила Данилова.

22 и 23 мая фестиваль переместится на большую сцену Архангельского театра драмы им М. В. Ломоносова.

В рамках фестиваля будет представлен этноджазовый проект "Пинега. Река времени", это музыкальный альбом, а также видеоарт. Он основан на старинных, причем малоизвестных народных песнях Пинежья в современной аранжировке. "Народная музыка на Север очень проникновенная, и там море для импровизации. Получается такая русская импровизационная музыка, таким образом мы несем русскую культуру, но на современный лад. И оставляем мелодию, не изменяя ее практически", - рассказал о проекте Дорофеев. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

О фестивале

Фестиваль "Архангельск Блюз" - авторский проект известного музыканта и продюсера, руководителя продюсерского центра "Архангельск Джаз" Тима Дорофеева. Проводится с 2005 года.