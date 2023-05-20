В Херсонесе впервые показали захоронения и ритуальные предметы возрастом более 2 тыс. лет

На экспозиции можно увидеть захоронение взрослого человека в кандалах и младенца в амфоре, надгробные стелы и различные предметы, которые клали в могилу вместе с погребенным

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Выставка "Загадки античных некрополей", где представлены захоронения в амфорах, предметы погребального культа возрастом более 2 тыс. лет, открылась в государственном историко-археологическом музее-заповедник "Херсонес Таврический" в Севастополе, сообщил корреспондент ТАСС с площадки акции "Ночь музеев".

"На выставке мы объединили предметы, найденные на Херсонесском некрополе и в варварских памятниках юго-западного Крыма - это Килен-Балка, Киль-Дере-1, Совхоз 10, Фронтовое 3 и Бельбек IV. Это экспонаты из фондовой коллекции, многие из которых раньше не выставлялись. Речь идет о скорченном погребении (положение умершего в позе спящего человека - прим. ТАСС) и захоронении младенца в амфоре. Мы показываем необычное захоронение человека в кандалах, который, видимо, представлял какую-то опасность и после смерти, а также найденные на Некрополе костяки с искусственной деформацией черепа, предметы, найденные в погребениях", - рассказала ТАСС куратор выставки, заведующая научно-фондовым отделом Херсонеса Ольга Дорошко.

По ее словам, погребения в позе спящего человека древние люди связывали с перерождением: поза и сам сосуд напоминали людям утробу матери. Она отметила, что ритуальные обычаи и способы захоронений в античную эпоху неоднократно менялись, однако несмотря на то, что юго-западный Крым населяли различные этнические группы, погребальные практики были достаточно схожи. Возраст предметов из Херсонесского некрополя составляет от IV века до н. э. до IV века н. э., варварские погребения представлены только римским временем - это I-V века н. э.

В экспозиции представлены надгробные стелы, изображения на которых свидетельствовали о возрасте умершего. Например, палица означала, что человек погребен в преклонном возрасте, пояс и меч указывали на погребение совершеннолетнего человека, а на женских надгробиях можно увидеть пояс с флаконом для благовоний. На части надгробий присутствуют мраморные вставки, на которых писали имя погребенного, а для женских погребений указывалось отношение к мужчине - отцу или мужу.

В захоронениях археологи также обнаружили традиционный набор даров, в том числе различные украшения - мозаичные стеклянные бусы, подвески в виде животных, зеркала, керамику, терракотовые статуэтки, изображающие бога смерти Танатоса, флаконы для благовоний и бальзамов, светильники, которые помогали умершему осветить тьму в подземном царстве, а также монету для платы Харону - в греческой мифологии перевозчику душ умерших в царстве мертвых.

"Вместе с погребенным клали предметы, которые должны были сопроводить его в подземный мир, в том числе погребальную пищу. У нас найдена стеклянная чаша с куриными яйцами, которые сохранились до наших дней, уникальные бусы, выполненные в сложной мозаичной технике, когда стеклянную пасту раскатывали таким образом, чтобы при уже формовке бус получались человеческие лица. Из подвесок мы видим стеклянную птицу, дельфина, металлические подвески в форме шишки и топора", - рассказала Дорошко.

О других находках

Дорошко уточнила, что при раскопках в Южном пригороде Херсонеса было найдено большое количество кремационных площадок, в том числе могилы с урнами и прахом умерших, погребения в склепах, вырубленные в скале с несколькими камерами. В экспозиции представлена обнаруженная в склепе фреска, датируемая II-III в. н. э. Находки в других варварских могильниках также подтверждают наличие у этих народов кремации.

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.