У Главного храма ВС РФ прошло открытие сезона концертов "Военные оркестры в парках"

На открытии выступили военный образцовый оркестр Почетного караула под руководством подполковника Владимира Петрова и военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Церемония открытия сезона концертов "Военные оркестры в парках" состоялась в субботу, 20 мая, у стен Главного храма Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в дирекции Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

"20 мая в Подмосковье на территории музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России состоялась торжественная церемония открытия седьмого сезона программы "Военные оркестры в парках", - сообщили организаторы. Концертную программу открыли два военно-оркестровых коллектива. Военный образцовый оркестр Почетного караула под руководством подполковника Владимира Петрова выступил на Соборной площади Главного храма ВС РФ, на Аллее Героев - военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

"Сегодня для всех нас знаменательное событие - в седьмой раз открывается программа "Военные оркестры в парках", которая появилась благодаря дирекции международного фестиваля "Спасская башня". Второй год подряд открытие сезона концертов проходит на площади перед Главным храмом Вооруженных сил России, за что огромное спасибо дирекции храмового комплекса. Спасибо вам, нашим зрителям, которые приходят на эту программу", - сказал начальник военно-оркестровой службы ВС РФ, музыкальный руководитель фестиваля "Спасская башня" Тимофей Маякин.

После церемонии открытия также выступил Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. В. М. Халилова.

О проекте

Проект "Военные оркестры в парках" предваряет главные выступления лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов на фестивале "Спасская башня". Духовая музыка будет звучать в садах, скверах и парках Москвы в течение трех месяцев.

"Спасская башня" пройдет в этом году с 26 августа по 3 сентября на Красной площади в Москве.