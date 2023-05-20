Фильм "Нюрнберг" получил Гран-при фестиваля военного кино в Туле

Хрустальный приз присудили лентам "Девять героев", "Сталин - не Гитлер" и циклу картин в программе "Донбасс. Возвращение"

ТАСС, 20 мая. Картина режиссера Николая Лебедева "Нюрнберг" завоевала Гран-при ХХI Международного фестиваля военного кино им. Ю.Н. Озерова, который с 15 по 20 мая проходил в Туле. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"20 мая в Туле состоялась торжественная церемония закрытия XXI Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова. В 2023 году фестиваль был посвящен 80-летию Курской битвы. <…> Гран-при фестиваля достался режиссеру Николаю Лебедеву за фильм "Нюрнберг", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Хрустальный приз получили картины "Девять героев" режиссера Владимира Шуванникова, "Сталин - не Гитлер" Игоря Прокопенко, а также цикл фильмов в программе "Донбасс. Возвращение" телеканала документального кино RTД. Призом за цикл "Без срока давности" награждены фильмы "Севастопольские трагедии" и "Крым, умытый кровью" продюсера и главного редактора онлайн-журнала "Политроссия" Руслана Осташко. Приз программы "Донбасс. Возвращение" вручили ведущей спецпроекта "Мы живы" Первого канала Марьяне Наумовой.

В номинации "Сериал" отмечен фильм "Позывной "Журавли". Специальным призом за фильм "Плакать нельзя" награжден продюсер Вадим Быркин. Российский союз ветеранов отметил фильм о Беслане "Золотая бронза". Специальный приз жюри получил китайский фильм "Кровная клятва". Также наградами были отмечены актерские и режиссерские работы. Специальный приз губернатора Алексея Дюмина "За сохранение исторической памяти" был вручен Солбону Лыгденову за фильм "321-я сибирская. Братья".

"Военное кино - это не просто особый вид киноискусства, но и наша память о тех, кто защищал Родину. Благодарю всех участников фестиваля за то, что вы помогаете сохранять память о героических страницах истории нашей страны", - сказала на закрытии фестиваля министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

Международный фестиваль военного кино им. Ю.Н. Озерова проводится в разных городах России с 2003 года. С 2010 года вошел в государственную программу "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" как ежегодный.

Озеров - советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог. Среди самых известных его работ - киноэпопеи "Освобождение", "Сталинград", "Битва за Москву", посвященные Великой Отечественной войне. Озеров в 1965 году был удостоен звания "Заслуженный деятель искусств РСФСР", в 1977 году стал народным артистом СССР. Умер 15 октября 2001 года.