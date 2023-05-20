Умер писатель Мартин Эмис

Ему было 73 года

ТАСС, 20 мая. Британский писатель и литературный критик Мартин Эмис умер в пятницу в возрасте 73 лет от рака пищевода. Об этом в субботу сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление его жены, писательницы Изабель Фонсека.

По данным Sky News, литератор ушел из жизни в своем доме в Лейк-Уорте (штат Флорида).

Мартин Эмис родился 25 августа 1949 года в семье писателя и литературного критика Кингсли Эмиса, лауреата Букеровской премии (1986). Получил Премию Сомерсета Моэма (1974) за свой дебютный роман "Записки о Рейчел" (1973). На протяжении всего периода писательской деятельности сотрудничал с ведущими литературными изданиями, включая Sunday Telegraph, New York Times Book Review и Esquire.