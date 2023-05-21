В Петербурге пройдет гала-концерт "Одаренные дети России"

Он состоится в рамках V Международного музыкального фестиваля "Приношение Елене Образцовой"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Гала-концерт "Одаренные дети России" пройдет в воскресенье в Петербурге в рамках V Международного музыкального фестиваля "Приношение Елене Образцовой". Юным талантам будет предоставлен Георгиевский зал Михайловского замка Государственного Русского музея.

"Концерт посвящается Году педагога и наставника. В этой программе примут участие лауреаты конкурсов Культурного центра Елены Образцовой и Международного телевизионного музыкального конкурса "Щелкунчик", которые выступят в сопровождении симфонического оркестра "Таврический" под управлением Михаила Голикова", - рассказали в пресс-службе центра.

Этот вечер приурочен к дню рождения Культурного центра Елены Образцовой, открытого самой певицей на Невском проспекте в мае 1996 года для поддержки молодых талантов. Культурный центр сохраняет память о певице, продолжая и развивая начатые ею образовательные проекты для начинающих певцов и музыкантов. Наряду с проводимыми еще при жизни певицы смотрами - Международным конкурсом молодых оперных певцов Елены Образцовой, Международным конкурсом юных вокалистов ее имени, в 2019 году был учрежден Открытый всероссийский конкурс вокального и инструментального искусства на приз Культурного центра Елены Образцовой. Здесь проводятся международные творческие школы вокального и инструментального искусства, образовательные и просветительские программы при участии юных музыкантов.

Проект поддержан Комитетом по культуре Санкт-Петербурга.