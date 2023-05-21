20 мая, 21:04
Празднование 150-летия Сергея Рахманинова

В зале им. Чайковского Ильдар Абдразаков исполнит романсы Рахманинова

В программу мероприятия также вошел цикл Георгия Свиридова "Отчалившая Русь"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Романсы Сергея Рахманинова прозвучат в воскресенье в исполнении заслуженного артиста РФ Ильдара Абдразакова в Концертном зале имени П. И. Чайковского. В программу вечера также вошел цикл Георгия Свиридова "Отчалившая Русь", сообщила пресс-служба Московской филармонии.

Читайте также
Спецпроект
К 150-летию Сергея Рахманинова

"Обладатель двух премий Grammy Ильдар Абдразаков часто появляется на концертной сцене, но крайне редко - в камерном репертуаре. Его выступление 21 мая в Зале Чайковского с пианисткой Мзией Бахтуридзе - уникальная возможность услышать певца в качестве продолжателя лучших традиций камерно-вокального музицирования, - говорится в сообщении. - В программу вошли романсы Рахманинова (к 150-летию со дня рождения композитора) и цикл Георгия Свиридова "Отчалившая Русь".

В пресс-службе уточнили, что романсы Рахманинова прозвучат этим вечером во втором отделении, среди которых будут "Не пой, красавица", "Христос воскрес", "Письмо К. С. Станиславскому", "Здесь хорошо" и "Весенние воды". 

Теги:
РоссияПразднование 150-летия Сергея РахманиноваРахманинов, Сергей Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация